Harbour Energy y Pemex, una alianza inesperada que apuesta por Zama

La consolidación

El caso de Zama ha sido particular: fue el primer activo descubierto por un consorcio privado, una de las únicas victorias –aunque poco reconocida– de la ya no vigente reforma energética de 2013, cuando tres compañías privadas lograron lo que Pemex hacía mucho no podía, hallar un activo que, en su mejor momento, podría significar hasta el 10% de la producción nacional.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado la meta de producción petrolera en 1.8 millones de barriles diarios y Zama tiene el potencial de abonar con 180,000. Ni siquiera Trión, que sería el primer campo productor de petróleo de aguas profundas, sumaría lo que Zama, pues proyecta solo 110,000 barriles diarios.

Pemex se hizo de Zama luego de un controvertido y cuestionado proceso en el que la Secretaría de Energía le otorgó la titularidad por encima de la privada Talos Energy, la estadounidense que lideraba el consorcio que lo halló en aguas del golfo de México y que incluso amenazó con interponer un arbitraje contra México, pero poseía solo el 17.4% y eso no le alcanzaba para enfrentar a la petrolera estatal.

Fuentes cercanas al proceso dicen que ni a Wintershall Dea ni a Harbour les interesaba iniciar ese proceso, que lo que realmente querían era lograr la producción del campo y que entonces no apoyaron a la estadounidense en su estrategia.

Baquero dice saber poco de ese proceso y que ni siquiera ha cuestionado a su equipo sobre cómo es que ocurrió. “No hay duda de que el operador es Pemex. Eso era un debate que había antes, pero eso ya pasó y nosotros somos sus socios, hoy en día ya con un tercio de Zama”.

Aunque antes era el socio minoritario –con un 12.4%–, ahora Harbour es una de las piezas más importantes en el tablero. La segunda, si se lista a los cuatro socios del proyecto y sus porcentajes de participación. La petrolera ya es dueña del 32.22% del activo, es el mayor accionista privado y el segundo con más participación detrás de Pemex, que es el operador y socio principal, con el 50.43%. El resto le corresponde a partes iguales a Talos y a Carso.

Además, tiene participaciones en los campos Polok, Chinwol, Hokchi y Ogarrio –donde tiene como socio a Pemex a partes iguales–. Y es operador del bloque 30, donde recientemente descubrieron el campo Kan. Ahora, en este sexenio, tiene como expectativa la probable inversión de 6,000 mdd para sus proyectos. El monto no es final porque dependerá de las decisiones de inversión y de otros factores.

Mientras, Carso también se hizo del 5.1% de las acciones de Harbour a finales del año pasado, antes de la compra de Wintershall Dea. De a poco, ha aumentado su participación en Zama.

Pero, hasta ahora, el activo más prometedor de las últimas décadas continúa siendo, de cierta manera, una utopía. Los representantes de los socios se reúnen de manera recurrente en una oficina de un alto edificio de Polanco. Baquero dice que hay una buena comunicación, que están avanzando y llegan a acuerdos, pero no hay más anuncios.

Las prospectivas más optimistas aseguraban que la producción del campo llegaría en 2025. Pero aunque los estudios de ingeniería ya han comenzado, la decisión final de inversión aún no tiene fecha de concreción. Baquero solo dice que será en algún momento del próximo año.

—Entonces, ¿cuándo es que llegará la producción de Zama? ¿Será en 2025?

—Es poco probable.

—Si afirmas que la decisión final de inversión llegaría el año próximo, entonces más bien parece que la probabilidad es casi nula. ¿No es así?

—Diré que es muy poco probable.

Es lo único que Baquero responde nervioso pero de nuevo sonriente.