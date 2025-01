La transmisión manual pierde su ventaja clave; ¿su desaparición es inevitable?

Fin de una era de ahorro de combustible

Históricamente, las transmisiones manuales tenían la ventaja de ahorrar combustible frente a las automáticas, pero eso ha cambiado. Las automáticas de nueva generación, como las Tiptronic, DSG y CVT, son tan eficientes –o incluso más si van acopladas a un motor turbo– gracias a la precisión en los cambios de velocidad.

En el caso del modelo Virtus, tanto la versión con transmisión manual como la automática ofrecen un rendimiento combinado de combustible prácticamente igual, alcanzando los 20 kilómetros por litro. Por su parte, la versión equipada con motor turbo destaca por su mayor eficiencia, con un consumo de 21 kilómetros por litro, de acuerdo con la ficha técnica del vehículo.

“Hoy, con la tecnología en las cajas automáticas, ahorras más combustible que con una manual. Estas hacen los cambios en el mejor momento de desempeño, economizando combustible y ofreciendo una conducción más cómoda, especialmente en el tráfico de las grandes ciudades”, explica Alfonso Chiquini, director de mercadotecnia de Volkswagen México.

Volkswagen ha reducido significativamente su oferta de transmisiones manuales en México, manteniéndolas solo en versiones de entrada de modelos como el Polo, Taigun y Virtus.

Chiquini reconoce que las manuales, aunque más económicas, ya no responden a las necesidades del mercado actual. “Las condiciones de tráfico ya no favorecen las cajas manuales. Aunque personalmente soy fanático, hace tiempo que no manejo una porque la comodidad y eficiencia de las automáticas es superior”.

El cambio no es exclusivo de Volkswagen. Otras marcas como BYD también han observado esta evolución. Oscar Hernández, gerente de producto de BYD México, señala que aunque las transmisiones manuales tienen un atractivo nostálgico, su desaparición es inevitable.

“Como purista de la industria, me fascinan los autos manuales. Aprendí manejando uno y disfrutaba el control sobre las revoluciones. Sin embargo, la tendencia del mercado es que se están reservando para modelos deportivos”.

Marcas como Porsche, Ford y BMW continúan ofreciendo opciones manuales en algunos de sus modelos de alto desempeño, argumentando que son esenciales para mantener la conexión emocional entre el conductor y el vehículo.

No obstante, incluso este segmento está en peligro. Fabricantes de deportivos como Ferrari y Lamborghini han eliminado gradualmente las transmisiones manuales de sus portafolios, priorizando las automáticas por su capacidad de manejar potencias más altas y ofrecer cambios más rápidos y precisos.

¿Qué impulsa la transición?

La preferencia por transmisiones automáticas responde a tres factores principales:

1. Eficiencia energética: Las automáticas modernas optimizan el consumo de combustible.

2. Comodidad: En ciudades con tráfico denso, como Ciudad de México, las automáticas simplifican la conducción.

3. Desempeño: La tecnología permite cambios más rápidos y precisos, mejorando la experiencia de manejo.

Aunque las manuales aún se ofrecen en modelos de entrada debido a su menor costo de producción, su participación en el mercado es cada vez menor.

¿El fin definitivo?

Si bien las transmisiones manuales aún tienen un público fiel, su extinción parece inevitable a medida que la tecnología avanza.

El auge de los vehículos eléctricos (VE) supone un golpe adicional para las transmisiones manuales. Los VE operan con motores eléctricos que no requieren múltiples engranajes, eliminando la necesidad de cualquier tipo de transmisión convencional. Con la transición acelerada hacia la electrificación, las transmisiones manuales están quedando fuera de las especificaciones técnicas de los automóviles del futuro.

Además, las políticas gubernamentales en mercados clave, como la Unión Europea y China, están orientadas hacia la prohibición de los vehículos de combustión interna, lo que reduce aún más las oportunidades para la transmisión manual. BYD, por ejemplo, no ofrece un solo modelo en México con transmisión manual.

Para muchos, la transmisión manual representa una era de la industria automotriz donde el conductor era el protagonista. Su desaparición marca un cambio más amplio en el sector: el paso de una industria centrada en el control humano a una liderada por la automatización y la electrificación.

“La industria dictará su futuro, pero la tendencia es clara. Las manuales están desapareciendo y quedando únicamente en segmentos específicos, como los deportivos”, concluye Hernández.