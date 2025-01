Sin pasajeros y sin plan de negocio: Mexicana de Aviación enfrenta turbulencias este 2025

Desde la perspectiva de Gerardo Herrera, analista del sector y profesor de la Universidad Iberoamericana, el escenario retador para la estatal ya se pronosticaba desde agosto de 2023, cuando un par de meses antes de emprender el vuelo de manera oficial, ésta aún no contaba con una estrategia de negocio.

En ese momento, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que Mexicana de Aviación se estaba apoyando de distintas empresas, entre ellas del ámbito turístico y aeronáutico, para comenzar con sus operaciones, de tal manera que la rentabilidad de la empresa se iría dando de forma paulatina.

“La rentabilidad va a depender de la actividad que realicemos en cuanto a los vuelos. Si podemos nosotros estar haciendo vuelos más consecutivos, más interrelacionados, como es en las empresas que están volando una buena cantidad de horas, podremos estar dando el servicio y obtener los recursos. Será la manera en que tengamos que ir acercándonos al punto de equilibrio”, mencionó.

El problema es que, aunque la aerolínea comenzó a volar el 26 de diciembre de 2023, ni antes ni después se presentó un plan de negocios formal. Herrera resalta que, si se hubiese contado con éste desde un inicio, actualmente no atravesaría la reducción de su flota.

“Quedarse sin aviones después de un año expone falta de planeación. Te habla de un proyecto de escritorio sin ver al mercado… Los negocios no funcionan así y menos en el sector aéreo”, comenta en entrevista con Expansión.

Aunque las autoridades han asegurado que Mexicana adquirirá 20 aviones de la brasileña Embraer desde este año y hasta 2027, la última información revelada es que solo uno de estos llegará en el mes de mayo. Con la situación tal y como está hasta el momento, Mexicana de Aviación estará volando solo con dos aeronaves los siguientes meses.

Rosario Avilés, analista del sector, destaca que para mejorar su panorama y con tan poca flota, la aerolínea tendría que conversar con la industria y focalizarse en rutas que hayan dejado de lado los grandes competidores en miras de tener una mayor conectividad aérea en donde ahora no la hay.

“Lo que podría hacer Mexicana es dedicarse a desarrollar destinos que tienen un mercado pequeño y que las otras aerolíneas no pueden cubrir porque no les da al tener tan pocos pasajeros, pero sí, ahí es donde podría entrar Mexicana”, sostiene.

En agosto de 2023 el Gobierno de México informó que se llegó a un acuerdo con los antiguos empleados de la extinta aerolínea para comprar la marca de la compañía por 815 millones de pesos, adicional a la inversión de 4,000 millones de pesos para hacerla entrar en operaciones.

Poca afluencia y presupuesto

Las cifras de pasajeros transportados por Mexicana de Aviación no muestran un crecimiento sostenido. La empresa registró su mejor mes en julio con 47,683 pasajeros, seguido por agosto con 46,323 y noviembre con 38,347, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Con poco más de 384,749 pasajeros transportados hasta el mes de noviembre, de acuerdo con los últimos datos de la AFAC, la cifra representa apenas el 0.4% del total de viajeros movilizados por las aerolíneas mexicanas.

El panorama para Mexicana este 2025 luce aún más complicado con la considerable baja en su presupuesto destinado para este año, que pasó de 119 millones 763,172 pesos a apenas 19 millones 685,179 pesos, es decir, cerca de una quinta parte.

Ya que la mayoría de los recursos presupuestales se destinaron a los programas sociales y a obras de infraestructura como los trenes de pasajeros, los especialistas esperarían que, bajo la promesa a nivel federal de que la aerolínea continuará, se le sigan destinando recursos con más fuerza para los siguientes años, en lo que se abastece de nuevo de una flota robusta.

“Mexicana no es prioridad, por lo menos no este año. Y sí, yo creo que la van a mantener en una supervivencia cosmética, así le llamaría, porque ya quedó claro que no la van a cerrar”, concluye Herrera.