Mazda incursiona en el segmento de las pickups con el lanzamiento de la BT-50. Este modelo, que ya se comercializa en más de 50 países como Colombia, Chile y Australia, llega en una única versión con enfoque en el estilo de vida, apuntando a consumidores que buscan vehículos versátiles con un diseño refinado.

La llegada de BT-50 ocurre en un momento en el que otros fabricantes también han reforzado su presencia en el mercado de pickups, aunque con diferentes enfoques. Stellantis, por ejemplo, presentó recientemente la RAM 1200 orientada al trabajo, mientras que Toyota introdujo la nueva generación de Tacoma con un enfoque más similar al de la BT-50, centrado en el estilo de vida. A pesar de la competencia, Mazda espera sumar entre 3,000 y 3,500 unidades anuales a su volumen de ventas con este modelo.

“Es un producto que complementa nuestro portafolio. No buscamos que sea un modelo de volumen, sino un vehículo que sume y atraiga a nuevos clientes, tanto aquellos que ya tienen un Mazda y buscaban una opción como esta, como quienes no habían considerado nuestra marca porque no ofrecíamos pickups”, explicó Miguel Barbeyto, presidente de Mazda en México.