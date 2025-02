Sanborns, iShop y Dax: así crecerá Grupo Carso en 2025

El crecimiento de estos formatos no es casualidad. Dax, la cadena de tiendas de cosméticos y belleza, y iShop, especializada en productos Apple, han mantenido un desempeño estable en los últimos años. En 2024, Dax sumó 11 nuevas unidades, mientras que iShop abrió seis tiendas.

Sin embargo, este dinamismo contrasta con el cierre de algunas tiendas Sanborns y Sanborns Café. La compañía enfrenta el reto de mejorar su rentabilidad, ya que en 2024 sus ingresos crecieron apenas 0.03%, mientras que su EBITDA y utilidad neta cayeron 3.5% y 1.2%, respectivamente.

Marisol Huerta, analista bursátil de Halcones Financieros, considera que las nuevas aperturas no generarán un impacto inmediato en las ventas. “Estos formatos no son nuevos y enfrentan mucha competencia en el mercado, sobre todo Dax. No veo que con estas aperturas los números tengan un cambio significativo”, comentó en entrevista con Expansión.

El plan de inversión de Grupo Carso no se limita al sector retail. Spínola adelantó que otras divisiones clave del conglomerado también recibirán capital, incluyendo Condumex, Carso Energy, Elementia y Fortaleza.

En el sector de hidrocarburos, Carso Energy está evaluando una inversión adicional para el proyecto Zamajal. “Tenemos un año importante para el Capex, porque la inversión en esta división puede ser mucho mayor”, explicó Spínola.

La apuesta de Grupo Carso en hidrocarburos se ha intensificado en los últimos años. La compañía busca aprovechar oportunidades en exploración y producción para diversificar su portafolio de negocios.

El control de la morosidad

Otro desafío para la empresa en 2025 es el control de la morosidad en su división de crédito departamental. Grupo Sanborns ofrece financiamiento a sus clientes a través de sus tarjetas, pero no revela su índice de morosidad.

El nivel más alto de clientes deudores en la empresa se registró en 2020, cuando alcanzó un 5.2% de su cartera de crédito. Desde entonces, la compañía ha implementado ajustes en su administración financiera.

“Con el ajuste de algunas políticas, tenemos una mejora en el nivel de morosidad”, señaló Spínola. “Con la mejora de nuestro sistema de crédito tenemos un mejor control”, agregó.

En 2023, la empresa realizó correcciones en las cuentas de sus clientes, lo que impactó negativamente sus resultados financieros. No obstante, espera que las nuevas estrategias brinden mayor estabilidad a su negocio de financiamiento.