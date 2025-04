Maja Sportswear desafía a los gigantes del outdoor con una propuesta mexicana

Fue en 2020, en plena pandemia, cuando abrió la primera tienda en un centro comercial de Culiacán. En un momento en que los negocios cerraban, Maja apostó por lo contrario. “Nacimos en una época de alto riesgo y de alta dificultad para nacer, eso nos ha hecho resilientes a las condiciones del mercado”, recuerda el fundador.

Casi un centenar de tiendas

La expansión inicial se concentró en el norte del país, con aperturas en Mazatlán, Tijuana y Hermosillo. El crecimiento fue rápido: en los primeros dos años la empresa ya sumaba 20 sucursales, pero sin perder la visión estratégica. Las nuevas ubicaciones respondían más a un análisis de marca y mercado que a simples oportunidades de renta.

Para 2023, el ritmo se aceleró. Maja inauguró en promedio dos tiendas por mes y cerró el año con 45 unidades. Este año, el plan es más ambicioso: alcanzar las 95 sucursales en operación. “No está fácil, pero tenemos tanto la estructura como el soporte de capital y el inventario listo para poder cumplir con el número”, asegura De Nicolás.

El enfoque geográfico también dio un giro. La marca llegó a centros comerciales de gran afluencia en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y, una vez establecida, busca ahora ubicaciones a pie de calle, donde puede operar tiendas de mayor tamaño, con superficies que van de los 37 hasta los 120 metros cuadrados.

Las ventas en tiendas comparables crecieron 105% entre 2023 y 2024, mientras que el crecimiento total anual de unidades fue de 182%. Este año, la compañía contará por primera vez con un crédito estructurado de un fondo que respaldará su expansión e inventarios.

Uno de los factores clave del crecimiento ha sido el diseño. Las colecciones de Maja Sportswear se inspiran en elementos naturales del país, como la isla Espíritu Santo o la península de Yucatán, utilizando imágenes con apariencia de planos topográficos. Esto ha abierto puertas a colaboraciones con marcas como Jeep.

“Hoy estamos desarrollando colecciones nuevas que van a estar listas para la temporada otoño invierno del 2025, diseñadas para ciudades de frío y de alguna manera inspiradas en ciudades más ejecutivas o más corporativas”, adelanta el fundador.

A diferencia de las marcas tradicionales que nacen en regiones con climas fríos, Maja surgió en climas cálidos. Su desafío es ampliar su propuesta de valor para competir en segmentos donde reinan las prendas para temperaturas bajas, senderismo, esquí o actividades alpinas.

El epicentro de las operaciones

La operación nacional se respalda desde un centro de distribución ubicado en Culiacán, epicentro de operaciones que, pese al incremento de violencia en la zona, sigue funcionando con normalidad gracias al soporte logístico de compañías como Grupo Coppel.

Este centro también atiende las ventas por comercio electrónico, que representan ya el 12% del total. El 11% de los envíos digitales, gestionados a través de plataformas como Mercado Libre y Amazon, llegan al mercado de Estados Unidos, donde la marca ha tenido buena aceptación.

Aunque por ahora la internacionalización no es un proyecto formal, De Nicolás no descarta cruzar fronteras y abrir tiendas en Estados Unidos. “Hoy por hoy todavía no es un proyecto escrito, pero sí algún día vamos a llegar a otros países porque así nació la empresa y la aceptación que ha tenido el producto y la marca en México nos da la seguridad para pensar en que podemos ir a otros países”.