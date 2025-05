México es un terreno fértil para esa visión. El mercado de bienes de lujo en el país generará este año ingresos por 3,250 millones de dólares, según estimaciones de Statista, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 2.3% hasta 2029. Un segmento que se expande, pero que también exige una lectura más fina de lo que representa el consumo aspiracional en una sociedad con códigos culturales propios.

“Con su amplia experiencia en el sector de lujo y liderando marcas reconocidas a nivel mundial, pondrá un fuerte énfasis en la experiencia premium. Podemos esperar iniciativas orientadas a fortalecer la exclusividad y la sofisticación. Veremos una combinación de estrategias globales adaptadas al contexto mexicano”, dice Julián Fernández, director general de MAR Capital.

En esa dirección ya hay señales concretas. En la tienda insignia de Torre Mitikah, inaugurada a finales de 2023, Palacio de Hierro desplegó un concepto que combina diseño internacional con referencias mexicanas: desde guiños a Frida Kahlo y Diego Rivera hasta una curaduría de marcas y experiencias que apelan a un sentido de identidad. No es solo una tienda, es una declaración de intenciones.

La empresa también vive un buen momento financiero. En el primer trimestre del año, reportó ingresos por 12,738 millones de pesos, un aumento de 11.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Su flujo operativo creció 15.2% y la utilidad neta alcanzó 523 millones de pesos. Las ventas digitales, por su parte, subieron 27%, lo que revela la importancia creciente del canal online dentro del ecosistema comercial.

En ese contexto, el nombramiento de De Boysson tiene una lectura doble. Por un lado, busca acelerar la transformación omnicanal del grupo, no solo para vender más, sino para generar experiencias consistentes entre el entorno físico y digital.

Por otro, rompe con una tradición: por primera vez, la dirección general se encomienda a una figura externa al entorno familiar Baillères, lo que implica una profesionalización más clara del liderazgo operativo, aunque Alejandro Baillères se mantenga como presidente del consejo de administración.

“Es una señal positiva. Demuestra una apuesta por la profesionalización y una perspectiva global en la gestión de la empresa. Es confiar en una experta, lo cual genera confianza en inversionistas y aliados, y evidencia una intención clara de modernizar y alcanzar altos estándares de gestión”, afirma Fernández.

De Boysson trae consigo una visión global, pero también sensibilidad local. En su paso por las divisiones internacionales de Louis Vuitton, tuvo contacto con los consumidores latinoamericanos de alto poder adquisitivo y entendió que el lujo en esta región no es una réplica del europeo, sino una versión con matices propios, donde conviven tradición, modernidad y aspiración.

“El cliente de lujo en México es cada vez más exigente y busca estándares globales en atención, producto y experiencia. Las tiendas físicas siguen siendo un punto de contacto clave, pero ahora deben ofrecer más que un surtido amplio: deben emocionar”, comenta Hermosillo.

Para consolidar esta nueva etapa, Palacio de Hierro apostará por el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, la mejora de su sistema de análisis de datos y una estrategia más robusta de CRM. La personalización, entendida como el arte de anticipar lo que el cliente aún no sabe que desea, será uno de los pilares.

También lo serán las alianzas estratégicas con casas internacionales que buscan plataformas sólidas para crecer en México. En un entorno donde las grandes marcas están priorizando experiencias de compra diferenciadas, el grupo mexicano busca posicionarse como el socio natural para desplegar ese tipo de estrategias en el país.

Pero el reto no será únicamente hacia afuera. Internamente, De Boysson tendrá que liderar un proceso de cambio cultural. Pasar de una estructura familiar a una profesional no es solo un asunto de organigrama: implica renovar procesos, formas de decisión y dinámicas de liderazgo.

Egresada de la HEC París, De Boysson combina formación técnica con una sensibilidad estética que ha sabido traducir en espacios comerciales que van más allá del consumo. Su llegada también pone sobre la mesa una conversación aún pendiente en muchas empresas mexicanas: el acceso de mujeres a posiciones de liderazgo en sectores tradicionalmente masculinizados.

Con ella, Palacio de Hierro no solo busca modernizar su estrategia, sino también su estructura. No se trata de mantener lo que ya funciona, sino de reinventar lo que el consumidor del futuro espera del lujo. En tiempos donde las tiendas físicas deben competir con la inmediatez digital, la propuesta no puede limitarse a exhibir productos: tiene que construir momentos.

“El mercado de artículos de lujo en México es altamente competitivo, con marcas nacionales e internacionales compitiendo por la participación de mercado. Las empresas están priorizando el desarrollo de nuevos productos, expansiones, adquisiciones y alianzas para aumentar el conocimiento de su marca entre los clientes”, dice un análisis de Mordor Intelligence.

Ese será el gran desafío de De Boysson. Y también, la gran oportunidad de una marca con 133 años de historia que ahora apuesta por escribir su próximo capítulo con una nueva voz, una nueva mirada… y una nueva experiencia.