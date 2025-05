Más que fútbol: el proyecto de inDrive que crea espacios seguros para la niñez

El reto de ser mujer entrenadora en territorios marcados por la violencia

Estefanía Belmonte, coach seleccionada en Estado de México, se convirtió en la segunda mujer en ser parte de Supernovas a nivel mundial. Según su testimonio, el camino no ha sido fácil: “Me ha tocado enfrentarme a que no me permiten ocupar una cancha solo por ser mujer”.

Su sede está ubicada en una zona con altos índices de violencia, lo que ha implicado un trabajo constante con promotores comunitarios y escuelas para construir confianza. “Este proyecto es una forma de reconstruir el tejido social desde la primera infancia”, afirmó.

Belmonte aseguró que más allá del fútbol, Supernovas busca dar herramientas a los niños para conocerse, expresarse y fortalecer su autoestima. “No importa si quieren ser como Cristiano Ronaldo o si son malos jugadores. Lo que buscamos es que se sientan seguros, se reconozcan y convivan sin miedo”.

inDrive proyecta crecimiento y permanencia en México

La meta de la organización es ampliar el programa a nuevas regiones. Este año ya se está eligiendo a una tercera sede en México. “Queremos abrir tres más el próximo año, pero todo depende de encontrar a la persona indicada y de que la comunidad esté lista para recibirnos”, afirmó González.

La permanencia también es clave. González indicó que inDrive no establece fecha de término: “No queremos que Supernovas se quede solo tres meses. El plan es que dure y que crezca con las personas. La confianza de la gente es lo que lo sostiene”.

¿Qué es inDrive?

Es una plataforma global de servicios urbanos que opera bajo un modelo de negociación directa entre usuarios. Además de transporte, ofrece soluciones como entregas, mudanzas y servicios financieros. A través de su División de Impacto Social, impulsa programas comunitarios como Supernovas, con el objetivo de desafiar las desigualdades y mejorar la vida de millones de personas.