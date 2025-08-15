Publicidad

Finanzas Personales

Aplicaciones de Banco Azteca, Santander y BBVA fallan en viernes de quincena

La recurrencia de estos problemas evidencia la dependencia de la banca digital y genera preocupación entre los usuarios.
vie 15 agosto 2025 07:33 PM
Usuarios reportaron fallas en las aplicaciones móviles de Banco Azteca, Santander y BBVA en pleno viernes de quincena.

En pleno viernes de quincena, usuarios de redes sociales reportaron fallas en las aplicaciones móviles de Banco Azteca, Santander y BBVA, lo que les ha complicado realizar transferencias y pagos.

Reportan fallas en Banco Azteca

De acuerdo con la página Downdetector, la app de Banco Azteca concentra el mayor número de reportes: los clientes no pueden iniciar sesión, usar la banca móvil ni transferir fondos.

“¡Hola! Nuestra App está presentando intermitencias. Estamos trabajando para que nuestro servicio se normalice cuanto antes. Agradecemos tu comprensión”, informó la institución de Ricardo Salinas Pliego en redes sociales.

Problemas con Santander

En el caso de Santander, usuarios señalaron que la aplicación les marca error al intentar hacer transferencias electrónicas, aunque el banco no ha reconocido una caída generalizada.

La institución pidió a los clientes afectados comunicarse a la SuperLínea para recibir asistencia personalizada.

BBVA también recibe quejas

BBVA también enfrentó reclamos de usuarios que no lograron ingresar a la app ni concretar operaciones electrónicas, lo que generó inconformidad en redes.

El banco no ha confirmado una caída, pero solicitó a los clientes intentar más tarde o escribir por mensaje directo en redes sociales.

Las fallas en las aplicaciones móviles de los tres bancos se han convertido en un problema recurrente durante fechas de alta demanda, afectando la confianza de los usuarios y evidenciando la dependencia de la banca digital para las operaciones cotidianas.

¿Qué hacer en estos casos?

En casos de fallas en las aplicaciones bancarias, los expertos recomiendan intentar las operaciones más tarde, usar la banca por internet desde computadora o acudir a cajeros automáticos para movimientos urgentes.

También es posible comunicarse con los centros de atención telefónica o vía redes sociales oficiales de cada banco para recibir apoyo.

En caso de cargos no reconocidos o problemas persistentes, se sugiere levantar un reporte directo con la institución para dar seguimiento formal.

