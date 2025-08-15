Reportan fallas en Banco Azteca

De acuerdo con la página Downdetector, la app de Banco Azteca concentra el mayor número de reportes: los clientes no pueden iniciar sesión, usar la banca móvil ni transferir fondos.

“¡Hola! Nuestra App está presentando intermitencias. Estamos trabajando para que nuestro servicio se normalice cuanto antes. Agradecemos tu comprensión”, informó la institución de Ricardo Salinas Pliego en redes sociales.

Hola, Julieta. Nuestra App está presentando intermitencias. Estamos trabajando para que nuestro servicio se normalice cuanto antes. Agradecemos tu comprensión. — Banco Azteca Ayuda (@BAztecaAyuda) August 16, 2025

Problemas con Santander

En el caso de Santander, usuarios señalaron que la aplicación les marca error al intentar hacer transferencias electrónicas, aunque el banco no ha reconocido una caída generalizada.

La institución pidió a los clientes afectados comunicarse a la SuperLínea para recibir asistencia personalizada.

Hola, por favor comunícate a SuperLínea al 55 5169 4300 para CDMX y para el interior de la República para que un ejecutivo pueda revisar lo que nos comentas. ¡Saludos! — Santander México (@SantanderMx) August 16, 2025

BBVA también recibe quejas

BBVA también enfrentó reclamos de usuarios que no lograron ingresar a la app ni concretar operaciones electrónicas, lo que generó inconformidad en redes.

El banco no ha confirmado una caída, pero solicitó a los clientes intentar más tarde o escribir por mensaje directo en redes sociales.

Las fallas en las aplicaciones móviles de los tres bancos se han convertido en un problema recurrente durante fechas de alta demanda, afectando la confianza de los usuarios y evidenciando la dependencia de la banca digital para las operaciones cotidianas.

@Gess08200268 Hola, buenas tardes. Te atiende Monserrat, es un placer saludarte. Tus comentarios llaman nuestra atención. ¿Nos puedes contactar vía DM para brindarnos mayor detalle de la situación que presentas? La palomita dorada nos identifica como una cuenta oficial. — BBVA México (@BBVA_Mex) August 16, 2025

¿Qué hacer en estos casos?

En casos de fallas en las aplicaciones bancarias, los expertos recomiendan intentar las operaciones más tarde, usar la banca por internet desde computadora o acudir a cajeros automáticos para movimientos urgentes.

También es posible comunicarse con los centros de atención telefónica o vía redes sociales oficiales de cada banco para recibir apoyo.

En caso de cargos no reconocidos o problemas persistentes, se sugiere levantar un reporte directo con la institución para dar seguimiento formal.

