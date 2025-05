Cuando la belleza se convierte en lujo: las estéticas como termómetro económico

“Quien se hacía un diseño a mano alzada ahora solo se hace un gelish”, dice David Lozada, dueño de un salón de uñas en Ecatepec. En su negocio, como en muchos otros, la conversación ya no gira en torno a tendencias, sino a cómo sobrevivir a una sequía que parece no tener fin.

Diciembre fue intenso, como siempre. La demanda de manicuras decoradas, con piedras, brillo y acabados elaborados, alcanzó su pico durante las fiestas. Pero lo que habitualmente sería un bache pasajero en enero, este año se ha extendido más allá del primer cuatrimestre, sin señales claras de recuperación.

La economía también se pinta las uñas, y este año ha decidido no hacerlo. Lo que para otras industrias puede medirse en índices o tasas de crecimiento, en los salones de belleza se siente en los turnos que no se llenan, en las vitrinas de esmaltes que acumulan polvo, en las luces LED que ya no se prenden para sesiones de manicura elaborada. El fenómeno afecta por igual a estudios de uñas, estéticas y salones de belleza.