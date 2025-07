Por qué las marcas de autos están apostando por el sonido premium

Hasta hace no mucho, cambiar el estéreo del auto era algo relativamente común. Bastaba con sacar el aparato “de fábrica” —ese casete o CD— y reemplazarlo por un Pioneer, un Kenwood o un Sony comprado en cualquier tienda de electrónica. El sonido era una decisión aftermarket, ajena a la marca del vehículo. Hoy eso es impensable. No porque el consumidor ya no quiera buen audio, sino porque el sistema de sonido ha mutado en otra cosa: en la interfaz desde la cual se conduce, se conecta, se actualiza y se interactúa con el vehículo.

El sistema de sonido, tradicionalmente visto como accesorio, se ha convertido en uno de los pocos espacios donde las marcas automotrices permiten que otras marcas entren al habitáculo con nombre propio. Y es justo en ese espacio donde se está librando una batalla comercial y simbólica por el control de la experiencia del usuario.

“La gente espera que su auto se comporte como su smartphone”, explica Michael Mauser, CEO global de Harman, empresa subsidiaria de Samsung y líder en audio automotriz. “Eso implica velocidad, personalización y conexión constante. El auto ya no es solo un medio de transporte, es un dispositivo centrado en experiencias de consumo”.