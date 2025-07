También se creó pocos días después la Corporación del Cobre de Chile, conocida después como Codelco.

Después de la década de 1980, Chile se consolidó como el principal productor de cobre del mundo. Actualmente el país sudamericano cuenta con casi un 25% de la oferta global.

En 1990, la minería de Chile volvió a abrirse a la inversión extranjera, lo que permitió aumentar la producción del mineral.

“La producción de cobre en Chile pasó de 1,588 millones de toneladas de cobre fino en 1990, la producción de cobre en Chile con una participación total del 25% de empresas privadas, a 5,672 millones de toneladas en 2016, con una participación del 68% de empresas privadas de minería de cobre”, indicó el documento The Impacts of Copper Mining in Chile. Economic and Social Implications for the Country, de la Asociación Internacional del Cobre.

La poderosa industria del metal rojo es responsable de 10% a 15% del PIB chileno.

Entre 1990 y 2016, la minería del cobre aportó en promedio el 7.8% de los ingresos fiscales de Chile. El rango de esos ingresos fluctuó entre 1.6% y 20.7% debido a la política presupuestaria nacional y a la fluctuación de los precios internacionales de los metales, de acuerdo con la Asociación Internacional del Cobre.

En 2021 los ingresos provenientes de la tributación de la minería registraron 9,594 millones de dólares, 18.9% del total de ingresos fiscales.

La producción minera de Chile aumentó 9.8% en mayo respecto a igual mes de 2024, gracias al impulso de la industria del cobre, informó a principios el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este aumento interanual es consecuencia principalmente del "incremento en la extracción y procesamiento de cobre”, indica la misma fuente.