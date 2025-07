Refinería de Minatitlán opera en su nivel más bajo en casi dos años: “Es como acelerar un auto desvielado”

El complejo fue inaugurado en 1956 con una capacidad inicial de apenas 50,000 barriles diarios. A lo largo de casi siete décadas ha atravesado diversas modificaciones y reconfiguraciones para alcanzar su nivel actual. No obstante, los esfuerzos por mantenerla operativa han resultado insuficientes.

En 2019 se reconocía públicamente su estado crítico, con el compromiso de una inversión de 4,000 millones de pesos para su rehabilitación. Tres años después, Pemex reportaba haber canalizado 37,000 millones de pesos, aunque los resultados aún no se reflejan en la eficiencia de la planta.

Con los 66,500 barriles de crudo que procesó en mayo, el complejo veracruzano produjo 75,300 barriles diarios de petrolíferos. De esa cantidad, 18,738 fueron gasolinas, 14,453 diésel y 22,814 combustóleo, además de otros productos como gas y coque. Un volumen insuficiente para aportar de forma significativa a la demanda interna, y que mantiene la dependencia de importaciones.

“La crisis que vive el sistema nacional de refinación del país mantiene lejos la meta de la tan prometida autosuficiencia energética”, apuntó Gonzalo Monroy, socio director de la consultora GMEC.

Pero, ¿qué falla?

Parte del problema tiene que ver con el tipo de crudo que se le suministra. Ramsés Pech, analista energético y socio de Grupo Caravia, explicó que Minatitlán fue diseñada para procesar crudo ligero, pero actualmente se le inyecta crudo pesado, menos adecuado para esta infraestructura.

“La calidad del crudo que llega a esa refinería no es la adecuada para maximizar la producción de combustibles. Si el crudo no cumple con los estándares necesarios, el impacto es considerable, sobre todo en una planta que ya se encuentra en un estado deteriorado y a la que no se le ha invertido lo suficiente”, puntualizó.

A esta incompatibilidad técnica se suma el deterioro de los equipos clave. “Nada, absolutamente nada funciona bien. No funciona la coquizadora, ya han intentado incluso operar en ciclo simple o con el segundo tren, que es el de diésel, pero tampoco está jalando”, advirtió Monroy. “Es como querer acelerar un auto desvielado”.