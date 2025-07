Royal Caribbean invierte más de 1,000 mdd para nuevos megaproyectos en México

La construcción de Perfect Day México tomó impulso el pasado 10 de julio, cuando Royal Caribbean obtuvo la concesión para operar el puerto de Costa Maya, en Mahahual. La compañía aseguró que, a pesar de tener el control del puerto, este seguirá abierto para todas las líneas de cruceros, con el objetivo de mantener la competitividad de la zona como destino turístico.

“La industria juega un papel importante en la negociación”, señaló Jay Schneider, director de Innovación de Productos de Royal Caribbean, al explicar que la empresa no participó directamente en el diálogo con el gobierno mexicano sobre el DNR, sino que fue la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés) quien encabezó esas conversaciones.

Royal Caribbean afirma que su interlocución con las autoridades locales se ha centrado en el desarrollo de sus proyectos y no en el nuevo impuesto. “Nuestra conversación con el gobierno se centra principalmente en nuestros proyectos, no específicamente en el impuesto general al transporte de pasajeros”, apuntó Schneider.

El nuevo panorama tributario, sin embargo, es imposible de ignorar. Desde el 1 de julio, el gobierno federal comenzó a aplicar el Derecho de No Residente, un impuesto de cinco dólares a los pasajeros de cruceros extranjeros, que aumentará gradualmente hasta llegar a 21 dólares en 2030.

“En algún momento, el impuesto, independientemente de cómo se pague, afecta al consumidor y a su bolsillo”, reconoció Schneider. “Por ello tenemos que asegurarnos de que los lugares que visitamos tienen tasas impositivas, costos de comida, costos de mano de obra y costos de abastecimiento, que hagan que nuestros itinerarios sean viables para los consumidores”, añadió.

La empresa asegura que se siente cómoda con la aplicación gradual del nuevo impuesto, ya que esto le permite ajustarse al ritmo del mercado y reflejar los cambios en los paquetes turísticos que vende con mucha antelación. “Se sienten cómodos con la aplicación gradual del DRN”, señaló Schneider, y añadió que esto les permite entender mejor cómo incorporar el cobro en sus precios.

Por ahora, la empresa aún no ha medido el impacto del nuevo impuesto en la demanda, dado el poco tiempo desde su entrada en vigor. “Lo veremos con el tiempo”, dijo Schneider. “No sabemos si dejarán de comprar una televisión para ir de vacaciones o que no consuman menos durante el viaje. Aún no lo sabemos. Lo que harán es ser más inteligentes con sus hábitos de compra”, apuntó.

Royal Caribbean se suma así a otras empresas del sector que deberán ajustar sus estrategias comerciales ante el nuevo entorno fiscal en México, sin que ello implique frenar sus planes de crecimiento. Los proyectos en Cozumel y Mahahual son considerados por la naviera como parte de su oferta diferenciada en América Latina, enfocada en experiencias de alto valor.

El modelo de Perfect Day, que comenzó en CocoCay, ha sido una de las apuestas más exitosas de Royal Caribbean. Mahahual será el segundo destino de este tipo en el continente americano, con atracciones diseñadas para capturar la atención de los viajeros, como un tobogán en forma de sombrero mexicano.

Además del componente recreativo, la compañía asegura que estos desarrollos traerán beneficios a las comunidades locales mediante empleos e infraestructura, aunque no ha detallado aún el alcance de las inversiones sociales o ambientales asociadas.

Pese al nuevo entorno regulatorio, Royal Caribbean ve en México una oportunidad estratégica de largo plazo. La empresa mantiene su compromiso de seguir operando en el país y ampliando su huella en el Caribe, donde ya compite con otras líneas que buscan capturar el creciente mercado de cruceros.