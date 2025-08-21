Publicidad

Expansión Daily

Caen involucrados en asesinato de colaboradores de Brugada

La captura de los implicados se logró por un operativo entre autoridades locales y federales. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 21 agosto 2025 06:58 AM

Este jueves, Gonzalo Soto y Tzuara De Luna explican que fueron detenidas 13 personas relacionadas con el asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que ocurrió el pasado 20 de mayo.

Además, comentan estos temas:

- México, con tradición de recibir a desplazados, analiza acoger a niños de Gaza

- Pemex cumplirá hasta 2035 con controles contra huachicol

- Telenovelas en vertical, un millonario negocio del entretenimiento digital

- Jugos del Valle anuncia inversión de 85 mdd para ampliar la planta de Jalisco

