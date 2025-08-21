Este jueves, Gonzalo Soto y Tzuara De Luna explican que fueron detenidas 13 personas relacionadas con el asesinato de José Muñoz y Ximena Guzmán, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que ocurrió el pasado 20 de mayo.
Caen involucrados en asesinato de colaboradores de Brugada
La captura de los implicados se logró por un operativo entre autoridades locales y federales. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 21 agosto 2025 06:58 AM
Publicidad
Además, comentan estos temas:
- México, con tradición de recibir a desplazados, analiza acoger a niños de Gaza
- Pemex cumplirá hasta 2035 con controles contra huachicol
- Telenovelas en vertical, un millonario negocio del entretenimiento digital
- Jugos del Valle anuncia inversión de 85 mdd para ampliar la planta de Jalisco
Publicidad
Newsletter
Publicidad