¿Qué necesitas para poner un Oxxo en tu colonia y no es dinero?

¿Cuánto dinero necesitas para abrir un Oxxo?

Créelo o no, no necesitas invertir dinero para poner un Oxxo. Aunque parezca una franquicia, en realidad opera bajo otros esquemas donde la empresa es la que aporta la inversión.

“Para comenzar a operar un OXXO no necesitas realizar ninguna inversión monetaria, simplemente debes cumplir con los requisitos de un Líder de Tienda”, se lee en la página web de la empresa .

Oxxo no funciona como una franquicia tradicional porque busca mantener el control total sobre la operación, calidad y estándares de sus tiendas. En lugar de venderlas a particulares, la mayoría se manejan mediante un contrato de comisión mercantil. Esto significa que quienes las administran no son propietarios, sino comisionistas que reciben una remuneración por su gestión.

También existen tiendas atendidas por empleados contratados directamente por la empresa. Con este modelo, Oxxo garantiza que los productos, precios y servicios sean los mismos en todo el país.

En resumen, no puedes comprar una tienda Oxxo ni ser su dueño, pero sí puedes administrarla como Líder de Tienda y obtener ganancias importantes si cumples con los requisitos y la sucursal está en una buena ubicación. Eso sí: olvídate del modelo de franquicias como lo conoces, porque aquí las reglas son diferentes.

Si tienes un terreno, puedes ofrecerlo a Oxxo para abrir una sucursal, según los criterios de expansión regional. (Gladys Bañuelos González/Gladys Bañuelos)

¿Qué es un Líder de Tienda en Oxxo?

Si alguna vez te preguntaste quién está al frente de una tienda Oxxo, la respuesta es el Líder de Tienda. Esta figura es la principal responsable del buen funcionamiento del local y dirige un equipo de aproximadamente seis personas.

El modelo varía según la ciudad: en algunos casos, el Líder opera bajo un contrato de comisión mercantil (es decir, como un comisionista que administra la tienda a cambio de una retribución) y en otros es un empleado directo de la empresa.

Para desempeñar este rol no basta con tener disponibilidad, también se requiere cumplir con un perfil muy específico. Según Oxxo, un Líder de Tienda debe ser una persona atenta, servicial, eficiente, cuidadosa en mantener el abasto de productos y siempre dispuesta a atender con rapidez en cualquier momento del día.

Un Líder de Tienda dirige al equipo, mantiene el abasto y garantiza la calidad del servicio. (Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty)

¿Tienes un terreno? Así puedes ofrecérselo a Oxxo

Si alguna vez has pensado que tu terreno podría ser el lugar ideal para poner un Oxxo, es importante que sepas que la empresa no toma decisiones al azar. Cada región del país cuenta con un equipo especializado que evalúa cuidadosamente las opciones de expansión y aplica criterios específicos según la zona.

No existe una lista única de requisitos válida para todo el país. En cambio, cada plaza tiene sus propios lineamientos técnicos y comerciales. Por eso, si tienes una propiedad y te interesa ofrecerla, lo mejor es que te acerques directamente al departamento de expansión de la plaza correspondiente.

Ahí podrán decirte si tu terreno cumple con las condiciones necesarias y cómo iniciar el proceso. Puedes encontrar más detalles y el contacto de cada plaza en el sitio oficial: oxxoinmuebles.com.mx .

Las lecciones del modelo Oxxo

Con todo lo anterior, queda claro que Oxxo no es una franquicia como muchas personas podrían pensar, sino un modelo de negocio con reglas propias, donde la empresa mantiene el control operativo y quienes administran las tiendas lo hacen bajo esquemas bien definidos.

Ya sea que busques convertirte en Líder de Tienda o arrendar un terreno para abrir una nueva sucursal, es necesario informarse a fondo y cumplir con los requisitos que establece la compañía en cada caso.