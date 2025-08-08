El sindicato rechaza los puntos relacionados con la cancelación de 3,051 plazas de confianza, contenciones al incremento salarial, modificaciones al esquema de pago del personal de plataformas y disminución de niveles salariales, entre otros.

Los trabajadores petroleros consideran que las medidas van en contra del personal técnico de la empresa. “Impactan directamente al personal sin una valoración integral del rol operativo que desempeñan. Reducen plazas y salarios de quienes garantizamos la continuidad técnica, operativa y de seguridad en las instalaciones y procesos de Pemex”, expone el comunicado.

Para los trabajadores de Pemex afiliados a la organización, la estrategia evidencia una política de contención que, en lugar de abordar los problemas estructurales de raíz, opta por recortar a quienes menos margen tienen para absorber las afectaciones.

“No aceptamos seguir siendo el recurso de ajuste más accesible ante cada nuevo reordenamiento financiero, pues el personal técnico y profesionista no representa un exceso ni una carga, sino una inversión en conocimiento especializado, experiencia y compromiso institucional”, aseguraron los trabajadores.

¿Qué estrategia tiene Pemex?

Cancelación de 3,051 plazas de confianza, equivalentes al 14% del total, con un ahorro estimado de 3,507 millones de pesos Modificación del esquema de pago a personal de plataformas, que generará 1,983 millones de pesos en ahorros. Contención de gastos indirectos, por 212 millones de pesos Reestructura de créditos de vivienda, con impacto de 360 millones de pesos Contención de doble erogación de plazas por 597 millones de pesos Contención en el incremento salarial tanto de personal de confianza por 700 millones de pesos y de sindicalizados por 1,092 millones de pesos Renivelación a la baja de niveles de mando, con un ahorro proyectado de 1,509.4 millones de pesos

“Estas acciones permitirán alcanzar un ahorro aproximado de 9,960 millones de pesos, equivalente al 29% del gasto total para personal de confianza en el ejercicio vigente”, apunta el documento de Plan de Pemex.

Adicionalmente, Pemex explica en su documento que el presupuesto solicitado para servicios personales en 2026 será de 111,094 millones de pesos, lo que representa una disminución respecto a los 121,054 millones de pesos estimados antes del plan de austeridad. A partir de dicho año, este presupuesto crecerá únicamente al ritmo de la inflación más 1.1% anual hasta 2035.

Los trabajadores piden a la petrolera mexicana:

La revisión inmediata del apartado de Servicios Personales del Plan Estratégico.

La instalación de una mesa de diálogo con la dirección general de Pemex.

Co-participación activa para plantear propuestas alternativas que no impliquen el deterioro sistemático de las condiciones laborales.

Condiciones que reconozcan la dignidad, experiencia y relevancia estratégica del personal técnico y profesionista.

Tensión en la revisión de contrato colectivo

Adicional al rechazo de la estrategia del rescate de Pemex, la empresa estatal y los trabajadores sindicalizados están realizando la revisión de su contrato colectivo de trabajo.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) aplazó la intención de huelga por parte de los trabajadores hasta el 31 de agosto, con la finalidad de seguir negociando con la empresa estatal las condiciones laborales para el periodo 2025-2027.

Dentro de las cosas que exige el sindicato es un contrato colectivo justo, con ajustes salariales y prestaciones mayores a las ofrecidas; regresar al esquema de jubilación 30/50, es decir, 30 años de servicio o 55 de edad; permisos económicos, más vacaciones, descansos obligatorios.