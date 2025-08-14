General Electric traslada su producción de México a Estados Unidos

“Nuestra estrategia a largo plazo se centra en fabricar cerca de nuestros clientes”, dijo Kevin Nolan, director ejecutivo de la empresa. “Con la mejora en las habilidades de nuestra fuerza laboral y la automatización, todo funciona para fabricar en Estados Unidos”, añadió.

Con los ajustes, la empresa trasladará de México a Georgia la fabricación de estufas de gas, mientras que la manufactura de seis modelos de refrigeradores pasará de China a Alabama.

La mayor parte de la producción de Geneal Electric se realiza en Estados Unidos, por lo que este ajuste solo significa que transferirá más trabajo a sus plantas locales.

Cuando el plan esté completo, GE Appliances habrá invertido 6,500 millones de dólares en sus plantas de fabricación y red de distribución de Estados Unidos desde que fue adquirida por el gigante chino de productos electrónicos de consumo Haier de General Electric.

Las empresas globales han estado aumentando sus inversiones y presencia en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impulsara a empresas de todos los sectores, incluida Apple y Ford, para producir bienes dentro del país y generar empleos.

Con información de Reuters y AFP.