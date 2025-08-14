Publicidad

Empresas

General Electric traslada su producción de México a Estados Unidos

La empresa trasladará de México a Georgia la fabricación de estufas de gas, mientras que la manufactura de seis modelos de refrigeradores pasará de China a Alabama.
jue 14 agosto 2025 05:12 PM
La empresa responde a los ajustes de las políticas de Donald Trump.

General Electric Applicances, la empresa fabricante de electrodomésticos, mudará su producción de México a Estados Unidos, movimiento que respaldará con una inversión de 3,000 millones de dólares, esto derivado de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump destinadas a impulsar la fabricación nacional.

La inyección de capital generará 1,000 puestos de trabajo y en una primera fase se usarán para modernizar las plantas de Kentucky, Georgia, Alabama, Tennesse y Carolina del Sur, hasta cubrir sus once fábricas en los siguientes cinco años.

“Nuestra estrategia a largo plazo se centra en fabricar cerca de nuestros clientes”, dijo Kevin Nolan, director ejecutivo de la empresa. “Con la mejora en las habilidades de nuestra fuerza laboral y la automatización, todo funciona para fabricar en Estados Unidos”, añadió.

Con los ajustes, la empresa trasladará de México a Georgia la fabricación de estufas de gas, mientras que la manufactura de seis modelos de refrigeradores pasará de China a Alabama.

La mayor parte de la producción de Geneal Electric se realiza en Estados Unidos, por lo que este ajuste solo significa que transferirá más trabajo a sus plantas locales.

Cuando el plan esté completo, GE Appliances habrá invertido 6,500 millones de dólares en sus plantas de fabricación y red de distribución de Estados Unidos desde que fue adquirida por el gigante chino de productos electrónicos de consumo Haier de General Electric.

Las empresas globales han estado aumentando sus inversiones y presencia en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impulsara a empresas de todos los sectores, incluida Apple y Ford, para producir bienes dentro del país y generar empleos.

Con información de Reuters y AFP.

