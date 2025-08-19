EU autoriza fármacos de emergencia para combatir al gusano barrenador

El gusano barrenador, una mosca parásita que ataca al ganado y la fauna silvestre, puede infestar a cualquier animal de sangre caliente.

El mes pasado, la plaga se detectó en México, a unos 600 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, lo que llevó al Departamento de Agricultura a detener indefinidamente las importaciones de ganado mexicano.

El mejor método para combatir el gusano barrenador es la cría de moscas estériles que reduce la población de moscas salvajes que se aparean. Sin embargo, los expertos afirman que se necesitarían muchas más moscas estériles que la capacidad de producción actual para frenar la propagación en América Latina.

La construcción de instalaciones para aumentar la producción de moscas estériles puede llevarse a cabo un año o más. Mientras tanto, los ganaderos pueden necesitar un acceso rápido a los medicamentos contra el gusano barrenador del ganado que en Estados Unidos no están aprobados por la FDA.

Cuando el HHS declara que una autorización de uso de emergencia es apropiada, la FDA puede permitir productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos para abordar enfermedades graves o potencialmente mortales, si no hay alternativas disponibles.