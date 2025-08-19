EU autoriza fármacos de emergencia para combatir al gusano barrenador

Las autoridades sanitarias estadounidenses otorgaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la facultad de autorizar rápidamente a veterinarios y ganaderos a tratar o prevenir infestaciones de gusano barrenador con medicamentos que pueden estar aprobados para otros fines o disponibles en otros países, informó el martes el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
No se han confirmado casos del gusano barrenador en Estados Unidos desde hace décadas. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump y los ganaderos anticipan infestaciones que podrían elevar los precios de la carne, que ya está en máximos históricos.