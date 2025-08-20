Jugos del Valle anuncia inversión de 85 mdd para ampliar la planta de Jalisco

La empresa colocó la primera piedra de la segunda fase de la ampliación. "Esta expansión es el resultado del respaldo y el trabajo conjunto entre nuestra empresa y los tres órdenes de gobierno", dijo Juan Carlos Jaramillo, director general de Jugos del Valle Santa Clara.

"Con esta segunda fase de expansión queremos ampliar nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo de las comunidades en Lagos de Moreno y en toda la región", añadió el directivo citado en un comunicado.

En el país, The Coca-Cola Company opera a través de ocho grupos embotelladores, entre ellos Arca Continental y Coca-Cola FEMSA, además de Jugos del Valle-Santa Clara. En total, la IMCC y sus plantas de reciclaje IMER y PetStar suman 73 fábricas en el territorio nacional, consolidándose como una de las principales redes de producción y distribución en la industria de bebidas.

"La IMCC genera un impacto directo en el país con más de 106 mil empleos formales y una contribución de cerca del 2% del PIB nacional", afirmó Denisse Gaona, VP de bebidas no carbonatadas de Coca-Cola México.

En el evento estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el presidente municipal, Édgar González Chávez, además de representantes de la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Agua.

"Estas inversiones representan crecimiento para la industria y fortaleza para la economía regional. La Industria Mexicana de Coca-Cola apuesta por Jalisco como uno de los estados más importantes para seguir desarrollándose", dijo el gobernador.