Labor Day 2025: ¿abren hoy Costco, Sam's Club y Walmart en México?

¿Qué es Labor Day y cuándo se celebra en 2025?

Labor Day, o Día del Trabajo en Estados Unidos, es una celebración anual que honra a los trabajadores y sus contribuciones al país. Se celebra el primer lunes de septiembre, por lo que en 2025 cae hoy, 1 de septiembre.

Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando movimientos laborales luchaban por mejores condiciones de trabajo, jornadas más justas y derechos laborales. La fecha se estableció oficialmente como feriado nacional en 1894 para reconocer la importancia de los trabajadores en el desarrollo económico y social del país norteamericano.

¿Cerrará Costco por el Labor Day?

De acuerdo con la página oficial de Costco, sus tiendas en Estados Unidos cerrarán por el Día del Trabajo.

En México, no habrá cierres, ya que el Labor Day no es un feriado oficial. Por lo tanto, las sucursales de Costco en México permanecerán abiertas el 1 de septiembre.

James Sinegal y Jeffrey Brotman fundaron Costco con una filosofía: “mantener los costos bajos y trasladar los ahorros a nuestros miembros”. (slobo/Getty Images)

¿Walmart se verá afectado?

En Estados Unidos, Walmart ajustará sus horarios por el Día del Trabajo, por lo que se recomienda revisar los horarios de cada sucursal.

En México, no habrá cambios en el horario de operación, y las tiendas funcionarán con normalidad.

Los títulos de Walmart de México (Walmex), cayeron 2.78% a 53.76 pesos a las 9.35 hora local de este lunes, destacando entre los más castigados de la sesión. (Foto: Henry Romero/Reuters.)

¿Y Sam's Club?

Al igual que Walmart, Sam's Club modificará horarios solo en Estados Unidos, mientras que en México operará normalmente.

Ciudad de Mexico, a 9 de noviembre de 2021. Sam's Club. El Buen Fin. Foto: Diego Alvarez Esquivel. (Diego Alvarez Esquivel.)

¿El Labor Day podría afectar a México?

El Labor Day en Estados Unidos puede afectar indirectamente a México en varios frentes:

Transporte y logística: cierres de aduanas y servicios de paquetería retrasan envíos a México.

Banca y finanzas: transferencias y pagos internacionales pueden demorar.

Turismo y vuelos: mayor demanda hacia México eleva precios y reduce disponibilidad de boletos.

Comercio electrónico: retrasos en almacenes o proveedores estadounidenses afectan entregas a clientes mexicanos.

En México, la operación local sigue normal, pero quienes dependen de Estados Unidos deben planear con anticipación.