Labor Day 2025: ¿abren hoy Costco, Sam's Club y Walmart en México?

En Estados Unidos, el Labor Day (Día del Trabajo) es una de las fechas más importantes del año, por lo que grandes supermercados como Costco, Sam's Club y Walmart suelen cerrar o ajustar sus horarios. Pero ¿aplica lo mismo en México?
Si te preguntas si tu supermercado favorito estará cerrado la próxima semana por esta celebración en el país vecino, quédate: aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te tome por sorpresa.
¿Qué es Labor Day y cuándo se celebra en 2025?
Labor Day, o Día del Trabajo en Estados Unidos, es una celebración anual que honra a los trabajadores y sus contribuciones al país. Se celebra el primer lunes de septiembre, por lo que en 2025 cae hoy, 1 de septiembre.
Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando movimientos laborales luchaban por mejores condiciones de trabajo, jornadas más justas y derechos laborales. La fecha se estableció oficialmente como feriado nacional en 1894 para reconocer la importancia de los trabajadores en el desarrollo económico y social del país norteamericano.
¿Cerrará Costco por el Labor Day?
De acuerdo con la página oficial de Costco, sus tiendas en Estados Unidos cerrarán por el Día del Trabajo.
En México, no habrá cierres, ya que el Labor Day no es un feriado oficial. Por lo tanto, las sucursales de Costco en México permanecerán abiertas el 1 de septiembre.
¿Walmart se verá afectado?
En Estados Unidos, Walmart ajustará sus horarios por el Día del Trabajo, por lo que se recomienda revisar los horarios de cada sucursal.
En México, no habrá cambios en el horario de operación, y las tiendas funcionarán con normalidad.
¿Y Sam's Club?
Al igual que Walmart, Sam's Club modificará horarios solo en Estados Unidos, mientras que en México operará normalmente.
¿El Labor Day podría afectar a México?
El Labor Day en Estados Unidos puede afectar indirectamente a México en varios frentes:
Transporte y logística: cierres de aduanas y servicios de paquetería retrasan envíos a México.
Banca y finanzas: transferencias y pagos internacionales pueden demorar.
Turismo y vuelos: mayor demanda hacia México eleva precios y reduce disponibilidad de boletos.
Comercio electrónico: retrasos en almacenes o proveedores estadounidenses afectan entregas a clientes mexicanos.
En México, la operación local sigue normal, pero quienes dependen de Estados Unidos deben planear con anticipación.