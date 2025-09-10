Novo Nordisk, fabricante de la vacuna contra la obesidad, despedirá a 9,000 personas

En total, la empresa suprimirá 9,000 puestos de trabajo en los 80 países donde está establecida, de los cuales afectará a 5,000 en Dinamarca.

Además, por tercera vez en el año, el laboratorio centenario rebajó sus previsiones para 2025, esperando un crecimiento de los beneficios operativos de entre 4% y 10%, frente al 10% y 16% previstos anteriormente.

Novo Nordisk afirmó que los recortes forman parte de una "transformación de toda la empresa para simplificar su organización".

"Nuestros mercados están evolucionando, especialmente en el ámbito de la obesidad (...) Nuestra empresa también debe evolucionar. Esto significa inculcar una cultura basada más en el rendimiento, desplegar nuestros recursos de forma aún más eficaz y dar prioridad a las inversiones que tengan mayor impacto", justificó el nuevo director general Mike Doustdar, citado en el texto.

La popularidad de las inyecciones para perder peso de Novo Nordisk la convirtió en su momento en la favorita de los inversores, lo que impulsó el precio de sus acciones y la convirtió en la empresa más valiosa de Europa.

La empresa se embarcó entonces en una campaña de contratación masiva, aumentando su plantilla de 43,700 empleados en 2020 a los 78,400 actuales.

Sin embargo, el precio de sus acciones ha caído en picado desde el año pasado y las ventas se han ralentizado debido al aumento de la competencia de tratamientos rivales en su principal mercado, Estados Unidos.

Imitadores

La farmacéutica danesa se enfrenta a la dura competencia de los tratamientos rivales fabricados por el grupo estadounidense Eli Lilly.

Además, su limitada capacidad de producción, también llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos a autorizar temporalmente a las farmacias crear las denominadas versiones "compuestas" o imitadoras de Ozempic y Wegovy.

Si bien el permiso expiró el 22 de mayo, Novo Nordisk afirmó el mes pasado que las ventas de versiones genéricas de sus tratamientos continuaban "bajo la falsa apariencia de la 'personalización'".

Ozempic es un tratamiento antidiabético inyectable que se hizo popular en las redes sociales por sus propiedades adelgazantes. En cambio, Wegovy, que tiene el mismo principio activo que Ozempic en una dosis diferente, es un medicamento para perder peso.

Ambos utilizan análogos de la hormona GLP-1, que regula los niveles de glucosa en sangre y el apetito.

Efectos secundarios del Ozempic

Este medicamento está precrito solo para adultos que padecen diabetes mellitus tipo 2, que junto con una dieta y ejercicio ayuda a mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre.

Sin embargo, también puede causar efectos secundarios graves, entre los que se encuentran los siguientes:

Inflamación del páncreas ( pancreatitis ). Deje de usar el medicamento y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda.



). Deje de usar el medicamento y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se alivia, con o sin vómitos. Es posible que sienta el dolor desde el abdomen hacia la espalda. Cambios en la vista. Informe a su proveedor de atención médica si nota algún cambio en la vista durante el tratamiento.

Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Su riesgo de que le baje el azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic® junto con otro medicamento que pueda hacer que le baje el azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina. Los signos y síntomas del azúcar en la sangre bajo pueden incluir: mareos o aturdimiento, vista borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor, sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblores, debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos acelerados y sensación de agitación.

Problemas renales (insuficiencia renal). En las personas con este padecimiento, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede hacer que los problemas renales empeoren. Es importante que beba líquidos para disminuir la probabilidad de deshidratarse.

Reacciones alérgicas graves. Deje de usarlo y solicite atención médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción alérgica grave, como hinchazón de su cara, labios, lengua o garganta; problemas para respirar o tragar; sarpullido o picazón severos; desmayo o sensación de mareo; o latidos cardíacos acelerados.