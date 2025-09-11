Proyectos estratégicos de Pemex dependerán de participación privada

Más recursos, pero insuficientes

Jesús Carrillo, especialista en Energía y Economía, explica que, de entrada, la cifra es insuficiente. “Partimos de una base baja, porque este 2025 tuvimos un recorte presupuestal de este año contra el anterior, entonces este crecimiento del 7.7% no es muy sustancial y no alcanza a compensar lo que ya había bajado. En segundo lugar, las dos áreas grandes de la empresa, que son exploración y producción y refinación, tienen problemas técnicos muy difíciles, los cuales no se resolverán con poco dinero”, señala.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, coincide. “Es solo un 7.7% lo que le aumentaron, y ese dinero más que nada le va servir para operar, no para cumplir con todo lo que quiere hacer. No es suficiente para incrementar la producción de petróleo crudo, y gas conforme al plan de negocios presentado, recordando que los insumos han incrementado entre un 3% a 6% en la industria petrolera”.

Históricamente, la exploración y producción son las actividades más costosas, porque requieren inversión inicial sin generar ganancias inmediatas. Sin embargo, también son las más rentables, al cierre de junio de este año, reportaron una utilidad de 75,217 millones de pesos.

Durante 2025, Pemex contaba con 180,000 millones de pesos para este rubro. Al cierre de junio ya había ejercido 136,000 millones, es decir, el 75.3% del presupuesto. Esto deja a la empresa con poco margen para consolidar los nuevos contratos mixtos con la iniciativa privada y frenar la caída de su producción petrolera.

La refinación, en cambio, enfrenta una situación crítica. Las refinerías que conforman el sistema nacional de refinación han sufrido afectaciones mayores en su infraestructura por falta de mantenimiento, lo que ha reducido su utilización a apenas 30%. Esto limita severamente la capacidad de generar ganancias a partir del procesamiento de crudo.

El impacto económico es evidente. En el segundo trimestre de 2025, la refinación perdió 19,657 millones de pesos, casi equivalente al presupuesto asignado a inversión en toda esta área para el año, que fue de 19,800 millones de pesos.

Contratos mixtos: la clave para atraer inversión privada

Frente a este escenario, el gobierno ha reabierto la puerta a la iniciativa privada mediante los contratos mixtos, que permiten inversión en exploración y producción. La estrategia busca inyectar capital, acelerar proyectos rezagados y aumentar la producción petrolera.

Carrillo advierte que los beneficios de los contratos mixtos no serán inmediatos. “Vamos todavía a ver si arrancan, aunque estos tampoco estarán mostrando sus beneficios en 2026 y que reflejen un cambio verdadero en la producción, eso va a tardar unos años. Incluso si se pudiera incrementar el gasto en exploración, no creo que sea suficiente para revertir la caída rápidamente”.

Pech señala que el éxito de estos contratos depende del diseño de los esquemas. “Dependerán de brindar la certeza e información necesaria para que las empresas privadas que participen y aporten el dinero lo hagan con un modelo atractivo”.

El reto inmediato es consolidar los contratos mixtos, inyectar capital privado y ejecutar proyectos estratégicos que permitan sostener la producción de petróleo y gas, y con ello mejorar los resultados financieros.