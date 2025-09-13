El fenómeno Labubu llega a México: Pop Mart abre tienda online oficial

Pop Mart México abrió recientemente una cuenta oficial en Instagram bajo el nombre popmart.mx, la cual fue reposteada por la página oficial de Pop Mart en Estados Unidos, lo que valida su autenticidad. Hasta ahora, no existe anuncio de una tienda física y todas las operaciones se harán a través de su catálogo en línea.

La empresa señala que los productos son originales (“no réplicas”), lo cual busca atender una demanda creciente entre coleccionistas nacionales por artículos de edición limitada y diseño exclusivo. Los productos se actualizarán semanalmente los jueves a las 20:00 horas (hora local), como parte del modelo de venta digital.

Los Labubu se convirtieron en un fenómeno mundial que representa grandes beneficios para Pop Mart. En 2024, la compañía reportó ingresos por 1,800 millones de dólares, un avance de 106.9% desde 2023. Los Labubus, que la empresa cataloga como The Monsters, reportaron un crecimiento del 726.6% en ingresos, resultados relacionados a su popularidad internacional.

“La operación de propiedad intelectual y el diseño creativo son los principales impulsores para promover el crecimiento sostenible de Pop Mart. Exploramos artistas y diseñadores pop de gran potencial en todo el mundo y creamos cultura pop”, se lee en el reporte anual de la compañía y hoy tienen un catálogo con más de 300 variaciones de Labubu, cada una con diseño propio.