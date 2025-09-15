Kia

Kia ofrece este mes diferentes promociones en su portafolio 2025 y 2026. Para los modelos Sonet, Seltos y Sportage 2025, con excepción de la versión HEV, hay un bono de hasta 50,000 pesos aplicable al enganche.

El sedán Kia K3 2026, en sus variantes Hatchback (todas las versiones) y Sedán (excepto la versión L TM), cuenta con un bono de 15,000 pesos. Mientras que el Kia K4 Sedán 2026, en todas sus versiones, suma un bono de 20,000 pesos.

La versión EX del Kia Niro 2025 tiene un beneficio adicional de 40,000 pesos aplicable al enganche, lo que lo convierte en uno de los incentivos más altos de la marca para este mes.



Honda

Honda integra alternativas de financiamiento con tasas preferenciales y plazos sin intereses. El City 2025 en versión Touring ofrece una tasa de 7.44% con beneficios adicionales o un bono de 10,000 pesos.

El Civic 2025 Sport HEV se puede adquirir con 24 meses sin intereses o un bono de 40,000 pesos. En el caso del Accord 2025 Touring HEV, la promoción incluye 36 meses sin intereses o un bono de 80,000 pesos.

Otros modelos, como BR-V 2025 versión Uniq y HR-V 2026 en Sport y Touring, tienen la opción de 36 y 24 meses sin intereses respectivamente, o bonos de 40,000 pesos.

Finalmente, Odyssey 2025 y Pilot 2025, en todas sus versiones, ofrecen hasta 36 meses sin intereses o bonos de 100,000 pesos.

Suzuki: precio especial en Swift Sport

Suzuki lanzó un ajuste de precio sobre el Swift Sport 2025 GLX TM, que pasa de 420,990 pesos a 397,990 pesos. La promoción estará vigente hasta agotar unidades disponibles.

MG

El MG 3 2025 en la versión 1.5L Excite CVT ofrece un bono de hasta 60,000 pesos. Además, incluye mensualidades desde 4,999 pesos y 0% de comisión por apertura.

Volkswagen

Anunció beneficios en tres modelos de su línea 2025. El Virtus Comfortline Tiptronic otorga un bono de hasta 43,848 pesos o mensualidades desde 3,999 pesos con el programa Volkswagen ¡Ya!, más seguro gratis y 0% de comisión por apertura.

El Jetta Sportline Tiptronic (sin Beats) tiene un bono de hasta 47,080 pesos o mensualidades desde 5,099 pesos con Volkswagen ¡Ya!, además de seguro gratis y 0% de comisión.

Taigun Comfortline TSI también entra en las promociones, con bono de hasta 39,500 pesos o mensualidades desde 4,999 pesos bajo el mismo esquema de financiamiento y beneficios adicionales.