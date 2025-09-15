"Estados Unidos dará apoyo inquebrantable" a Israel en la guerra en Gaza: Marco Rubio

"El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado", dijo Rubio a los periodistas, acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad", agregó durante su visita oficial.

Netanyahu, por su parte, destacó que la visita de Rubio es un "mensaje claro" de que Washington apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por su respaldo, calificándolo como "el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca”.

El secretario de Estado acusó por otra parte a aliados estadounidenses como Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino.

"No tienen ningún impacto en absoluto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado", criticó.

Una alianza histórica

Estados Unidos fue el primer país en reconocer el gobierno provisional del estado de Israel tras su fundación en 1948, y durante muchas décadas ha sido un partidario fuerte y constante de este país de mayoría judía.

Israel ha recibido cientos de miles de millones de dólares en ayuda exterior estadounidense en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, un nivel de apoyo que refleja muchos factores, incluido el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad de Israel y los intereses de política exterior compartidos de los países en una parte volátil y estratégicamente importante del mundo.