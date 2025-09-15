"Estados Unidos dará apoyo inquebrantable" a Israel en la guerra en Gaza: Marco Rubio

Israel también es un comprador líder de sistemas de armas estadounidenses a través de la venta tradicional de armas.
Los dos países no tienen un pacto de defensa mutua, como los Estados Unidos tienen con aliados como Japón y otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Sin embargo, Israel se encuentra entre una lista corta de "principales aliados no pertenecientes a la OTAN" y tiene acceso privilegiado a las plataformas y tecnologías militares más avanzadas de los Estados Unidos.
El mayor receptor de asistencia militar de EU
Israel ha sido el mayor receptor acumulado de ayuda exterior estadounidense desde su fundación, en 1948. Ha recibido alrededor de 310,000 millones de dólares (ajustados por inflación) en asistencia económica y militar total, de acuerdo con cálculos del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), basado en fuentes oficiales estadounidenses.
Estados Unidos también ha proporcionado grandes paquetes de ayuda extranjera a otros países de Oriente Medio, en particular a Egipto e Irak, pero Israel se mantiene al margen.
Washington proporcionó a Israel una asistencia económica considerable de 1971 a 2007, pero casi toda la ayuda estadounidense hoy en día se destina a apoyar al ejército de Israel, el más avanzado de la región.
Estados Unidos acordó provisionalmente a través de un memorando de entendimiento (MOU) proporcionar a Israel 3,800 millones de dólares al año hasta 2028. A diferencia de lo que pasó con la mayor parte de la ayuda para el exterior de Estados Unidos, los fondos destinados a Israel se mantuvieron sin cambios.