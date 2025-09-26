¿Puede Tiendas 3B alcanzar a Oxxo? Así va la competencia en tiendas y ganancias millonarias

¿Cuántas tiendas tienen Oxxo y 3B?

De acuerdo con información de la propia empresa , Tiendas 3B cuenta con alrededor de 3,000 sucursales en todo el país, con presencia en 15 estados e incluso en zonas como Polanco o cerca del Ángel de la Independencia.

La cadena llegó a México en 2005 como el primer supermercado hard discount del país, un modelo basado en ofrecer lo esencial al menor precio posible, reduciendo al máximo los costos operativos y apostando por productos de marca propia.

Oxxo, que nació en 1973 y es propiedad de FEMSA Comercios, lleva la delantera con más de 20,000 sucursales en todo el país y la apertura de unas dos tiendas nuevas cada día, de acuerdo con información de su sitio web .

Además, la marca ha logrado una expansión internacional con 70 tiendas en Perú, 370 en Chile, 231 en Colombia y 1,468 en Brasil, lo que refleja el alcance de Oxxo en América Latina.

¿Cuánto vende Tiendas 3B?

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, la cadena reportó ingresos por 57,439 millones de pesos durante 2024. Con ello escaló del puesto 119 al 96 en la lista.

La empresa experimentó un crecimiento de 30.3% respecto a 2023, lo que refleja la sólida inercia que mantiene bajo el liderazgo de K. Anthony Hatoum, su fundador, presidente del consejo de administración y director ejecutivo.

Estas son las ganancias de Oxxo

Oxxo también lidera en esta categoría. Según el ranking, en 2024 registró ingresos por 307,197 millones de pesos y subió de la posición 14 a la 12, consolidándose como una de las empresas más relevantes del país.

La cadena experimentó un crecimiento de 10.3% en el último año, lo que muestra que, pese a su larga trayectoria en el mercado, continúa expandiéndose e innovando para mantenerse en el gusto de los mexicanos.

La presencia de las cadenas Oxxo es superior a las grandes cadenas comerciales en Estados Unidos. (©iStock

)

Análisis y conclusiones

La comparación entre Oxxo y Tiendas 3B muestra dos modelos de negocio distintos que conviven en la vida diaria de millones de mexicanos. Mientras 3B se ha posicionado como una opción de bajo costo con un crecimiento acelerado en los últimos años, Oxxo mantiene el liderazgo gracias a su volumen, presencia nacional e internacional y diversificación de servicios.

Los números reflejan que la diferencia sigue siendo abismal: Oxxo supera por más de seis veces a 3B en ingresos y su red de sucursales es casi siete veces mayor. Sin embargo, el ritmo de expansión de Tiendas 3B es relevante, pues su estrategia de precios bajos y cercanía en zonas urbanas populares le ha permitido consolidarse como un competidor fuerte en el sector retail.

Otro factor clave es la trayectoria en el mercado: Oxxo cuenta con más de 50 años de operación, mientras que Tiendas 3B cumple apenas 20, lo que explica parte de la ventaja de la cadena más antigua.

En conclusión, Oxxo domina en escala y expansión, mientras que 3B representa la competencia más seria en el segmento de “hard discount” en México. El futuro de ambas dependerá de su capacidad para adaptarse al consumo digital, diversificar servicios y mantener la preferencia de un consumidor cada vez más exigente.