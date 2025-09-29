Más de 8,000 autos Ford están en riesgo de chocar o atropellar a alguien, alerta Profeco

¿Cuál es la falla?

Ford alertó a los propietarios por un problema en la cámara de visión trasera, que provoca que la imagen se congele mientras el auto está en reversa, mostrando una posición falsa del vehículo frente a su entorno.

Esta falla puede aumentar el riesgo de accidentes o colisiones, por lo que Ford actualizará el software del radio táctil conectado (CTR) de los autos afectados. La campaña de reparación no tiene fecha límite y, hasta el 5 de septiembre de 2025, la empresa no ha recibido reportes de daños ni de personas lesionadas.

Estos son los autos Ford en riesgo

Ford Motor Company emitió un llamado a revisión para 8,375 vehículos de la marca Ford, modelo Maverick, correspondientes a los años 2022 a 2024.

#BoletínDePrensa Profeco y @FordMX alertan sobre fallas en más de 8 mil vehículos Maverick.



Un total de 8,375 vehículos Ford Maverick, modelos 2022 a 2024, presentan un posible fallo en la cámara de visión trasera.



Ford Motor Company realizará la inspección y reparación… pic.twitter.com/LwhLieBJBa — Profeco (@Profeco) September 28, 2025

Cómo acceder a la reparación gratuita

Las reparaciones serán totalmente gratuitas. Para agendar la revisión y, de ser necesario, la reparación, los usuarios pueden contactar a distribuidores autorizados Ford o usar los siguientes medios:

-Teléfono: 800 713 8466

-Sitio web: https://www.ford.mx/

-Correo electrónico: atnclien@ford.com

-Liga directa: https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/

Ford aseguró que no entregará ningún vehículo afectado sin que se haya realizado la revisión y, de ser necesario, la reparación. Además, la compañía contactará a los clientes por correo postal y electrónico para informarles sobre la campaña de servicio preventivo.

La revisión y reparación gratuita de estos vehículos garantiza la seguridad de los conductores y de quienes los rodean, reforzando la importancia de atender oportunamente los llamados de seguridad automotriz.