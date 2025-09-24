Publicidad

Empresas

¿Qué compensación te corresponde si cancelan un concierto de último momento? Profeco responde

La banda Ghost canceló su concierto del 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la CDMX, 15 minutos antes del inicio, por intoxicación alimentaria de su vocalista.
mié 24 septiembre 2025 08:29 AM
Profeco aclara que los consumidores tienen derecho a compensación cuando un concierto o espectáculo se cancela, se pospone o cambia de fecha, pero no en todos los casos.

Que te cancelen un concierto que llevabas meses esperando es una de las peores experiencias, sobre todo si ocurre minutos antes de empezar. Sin embargo, en esas situaciones puedes hacer valer tus derechos, señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La más reciente de estas malas experiencias ocurrió la noche del 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cuando la banda Ghost canceló el primero de sus tres conciertos apenas 15 minutos antes del inicio, programado a las 20:00 horas.

Ante este hecho, muchas personas comenzaron a pedir asesoría a la Profeco sobre qué podían hacer, pues ya habían gastado en traslados, estacionamiento y otros servicios, y la banda canceló sin reagendar la presentación.

Profeco aclara cuándo corresponde compensación por cancelación de conciertos

Derecho a compensación: si un evento no se realiza en la fecha programada y acordada, las y los consumidores tienen derecho a una bonificación de al menos 20% del precio pagado, siempre que la causa sea imputable al promotor o a la boletera. En el caso del concierto de Ghost, no aplicaría porque la cancelación fue atribuible a la banda y no a la empresa.

Cambio de fecha: si el espectáculo se reprograma, la entrada puede usarse en la nueva fecha o solicitar el reembolso completo, que incluye el costo del boleto más los cargos por servicio.

Cancelación definitiva: cuando el evento se cancela, el proveedor está obligado a informar de inmediato sus canales de atención y los plazos para devolver el dinero de las entradas y cargos adicionales.

Causas no imputables: la Profeco aclara que no siempre procede la compensación. Situaciones como mal clima, enfermedad o accidente del artista, o indicaciones de autoridades sanitarias o de protección civil pueden excluir la responsabilidad del organizador.

Base legal: los derechos de los consumidores están respaldados por el Artículo 7 y el 92 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obligan a los proveedores a respetar lo ofrecido y a compensar cuando el servicio no se preste o resulte deficiente.

Cómo reclamar: para tramitar el reembolso es indispensable conservar los boletos o comprobantes de pago. Si la compra fue en línea o con tarjeta, el reembolso se hará con el mismo método de pago. En caso de incumplimiento, las quejas pueden presentarse en las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor, al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o al correo asesoria@profeco.gob.mx .

Reembolsarán los boletos del concierto cancelado de Ghost en CDMX

La banda Ghost canceló su concierto del 23 de septiembre en el Palacio de los Deportes debido a una intoxicación alimentaria de su vocalista Tobias Forge. La productora confirmó que los otros dos shows programados en la Ciudad de México, para el 24 y 25 de septiembre, se llevarán a cabo con normalidad.

En cuanto a los boletos del show cancelado, los reembolsos se realizarán de la siguiente manera:

Compras en línea: el reembolso se abonará de forma automática a la tarjeta con la que se adquirieron los boletos. El tiempo en que se vea reflejado dependerá de la institución bancaria.

Compras en puntos Ticketmaster: los reembolsos podrán solicitarse a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde se hizo la compra.

Para dudas adicionales, la empresa recomienda consultar directamente los canales oficiales de Ticketmaster.

