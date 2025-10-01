Retiran lotes de fresas con chocolate Tru Fru por posible presencia de metal: así puedes identificarlos

¿Por qué se retiran estos productos?

La medida responde a la posible contaminación con fragmentos metálicos. La presencia de objetos duros o filosos en alimentos puede causar cortes, perforaciones en boca, garganta, estómago e intestinos, además de daños en dientes y encías.

El retiro se inició tras un reporte de un consumidor que alertó sobre el problema. Aunque no existen casos de salud vinculados hasta ahora, se decidió retirar los lotes afectados de manera preventiva.

De acuerdo con el comunicado, la distribución inicial se realizó en Estados Unidos; sin embargo, se advierte que consumidores pudieron adquirir los lotes afectados a través de tiendas minoristas y plataformas en línea.

Por otra parte, los productos de la marca Tru Fru también se venden en supermercados de México, aunque hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta en el país.

¿Qué presentaciones están implicadas?

Dentro del retiro se encuentran las variedades Tru Fru Fresas Liofilizadas con Chocolate Oscuro y Blanco y Tru Fru Fresas Liofilizadas con Crema, en los siguientes tamaños:

- Item 10300458, 3.4 oz (UPC 850048358270): códigos de fabricación 517B a 532B.

- Item 10300442, 1.7 oz (UPC 850048358331): códigos de fabricación 514A a 526F.

- Item 10300474, 13 oz (UPC 850048358379): códigos de fabricación 515A a 516C.

- Item 10300455, 3.4 oz (UPC 850048358249): códigos de fabricación 520B a 524E.

¿Cómo identificar un paquete afectado?

Cada empaque muestra en la parte trasera un código de fabricación de 10 dígitos. Los primeros cuatro caracteres permiten verificar si corresponde a alguno de los lotes implicados.

(Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés))

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las recomendaciones oficiales son las siguientes:

- No consumir los productos identificados.

- Desechar los empaques afectados.

Para más orientación, pueden escribir a trufru@rqa-inc.com