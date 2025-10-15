Chirey amplía su portafolio en México con dos nuevos modelos, Jaecoo 5 y el Tiggo 8 Súper Híbrido

Jaecoo 5, un nuevo SUV subcompacto

El Jaecoo 5, por su parte, llega con un motor 1.5T turboalimentado de 145 caballos de fuerza y transmisión CVT, orientado al segmento de los SUV subcompactos. Se ofrecerá en dos versiones: Jaecoo Elemental, con un precio de 449,900 pesos, y Jaecoo Inspire, de 489,900 pesos. Aunque no es híbrido, su valor diferencial radica en un concepto “pet friendly” que busca atraer a familias jóvenes y dueños de mascotas.

Svein Azcue, director de Operaciones del Grupo Chirey en México, explicó que para evitar una canibalización con el Tiggo 4, de la marca hermana Chirey, el Jaecoo 5 adopta un enfoque de estilo de vida más emocional. Sus tapizados y guarnecidos están elaborados con tejidos antibacterianos, resistentes y fáciles de limpiar, ideales para quienes viajan con animales. Además, el sistema de filtrado del aire acondicionado fue optimizado para retener mejor el pelo y las partículas, manteniendo el aire interior más limpio y fresco.

La marca complementa esta propuesta con una línea de accesorios especialmente diseñada para mascotas, que incluye protectores de asientos, rampas plegables, bebedores portátiles y redes de seguridad. Con ello, el Jaecoo 5 se posiciona como un SUV pensado para un estilo de vida activo, familiar y responsable.

Chirey Tiggo 8 Pro

Por su parte, el Chirey Tiggo 8 Súper Híbrido representa la renovación tecnológica del buque insignia de la marca. Ambos modelos integran la más reciente evolución en tren motriz híbrido enchufable (PHEV), desarrollada completamente por el grupo chino.

La compañía ha decidido denominar esta nueva generación de vehículos como “Súper híbridos”, al incorporar una quinta generación de motores y transmisiones diseñadas específicamente para optimizar la eficiencia térmica, la autonomía y la regeneración de energía.

“Lo que los hace súper es que esta es la quinta generación de motores y transmisiones específicamente dedicadas a este modelo. Es una nueva tecnología, una evolución que tiene mayor eficiencia térmica; utilizamos la temperatura del motor para regenerar la batería”, explicó Azcue.

El Chirey Tiggo 8 Súper Híbrido combina un motor 1.5 litros turbo (DHE) a gasolina con un sistema eléctrico que, en conjunto, entrega 134 caballos de fuerza y 162 lb-pie de torque, con tracción delantera (2WD) y tres modos de manejo: Normal, Eco y Sport. Su autonomía combinada alcanza 1,200 kilómetros, de los cuales 95 pueden recorrerse en modo completamente eléctrico, lo que refuerza su carácter eficiente y urbano.

En el interior, incorpora una pantalla central de 15.6 pulgadas, cuadro digital de 10.25 pulgadas, asientos de piel con calefacción y ventilación, consola central flotante y un sistema de sonido Sony con 11 bocinas y subwoofer. Además, ofrece 1,930 litros de capacidad de carga y tres filas de asientos configurables, acompañadas de iluminación ambiental con 64 tonos y el asistente de voz “Hola Chirey”, capaz de ejecutar comandos en español.

En materia de seguridad, el modelo integra 20 sistemas ADAS, entre ellos frenado autónomo, control crucero adaptativo y alerta de tráfico cruzado, junto con nueve bolsas de aire, incluida una para las rodillas del conductor.

Este modelo llega en una única versión de 799,000 pesos, aunque con un bono de lanzamiento de 40,000 pesos que reduce su precio inicial a 759,000 pesos. “Queríamos ser muy agresivos en precio y calidad”, dijo Azcue durante la presentación.

La marca destacó que todos los modelos “Súper híbridos” cuentan con una garantía básica de 8 años o 200,000 kilómetros, además de 10 años o un millón de kilómetros en motores. “Yo no puedo garantizar que un coche nunca va a fallar, pero sí puedo garantizar que vamos a cuidar al cliente en cualquier circunstancia”, aseguró Azcue.

“Ventas incrementales”

El directivo confirmó que Chirey acumula tres meses consecutivos con crecimiento de doble dígito mes contra mes, y que septiembre cerró con ventas superiores a las del mismo mes del año pasado. “Esta tendencia la veo continuándose el resto del año, sobre todo a partir de hoy, porque estamos lanzando un producto nuevo que no teníamos”, añadió.

El grupo espera cerrar 2025 con alrededor de 10,000 unidades Tiggo 8 vendidas en todas sus versiones, mientras que el Jaecoo 5 aspira a convertirse en uno de los pilares comerciales del portafolio. José Ángel Sánchez, vicepresidente de Red de Distribuidores de Chirey México, estimó que cada agencia podría vender entre cuatro y cinco unidades al mes, lo que equivaldría a 330 o 340 unidades mensuales a nivel nacional.

Con este volumen, el modelo se colocaría junto al Tiggo 2 y el Tiggo 4 —de los que la marca comercializa alrededor de 500 y 450 unidades mensuales, respectivamente— como parte del tridente que podría representar hasta la mitad de las ventas totales del grupo en México.

Chirey cuenta con un almacén de 10,000 metros cuadrados en alianza con DHL y un sistema de distribución “Dealer to Dealer” que permite surtir refacciones entre concesionarios para acelerar la atención posventa.

Con estos lanzamientos, el grupo chino busca reforzar su posición frente a otros competidores asiáticos. La ofensiva híbrida llega en un momento clave, cuando la electrificación se acelera y el consumidor mexicano empieza a buscar alternativas más eficientes sin renunciar al precio ni al desempeño.

“Queremos cerrar el año muy fuerte con este nuevo line-up de productos. En una industria impredecible, Chirey seguirá creciendo mes a mes”, concluyó Azcue.