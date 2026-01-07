Feria de León 2026: fechas, artistas confirmados y cómo conseguir boletos

Cuándo se realiza la Feria de León 2026

La Feria Estatal de León 2026 inicia prácticamente al mismo tiempo que el nuevo año y se extiende durante enero y los primeros días de febrero. El calendario de actividades y conciertos comienza el 9 de enero y concluye el 4 de febrero, de acuerdo con el programa oficial del evento.

Durante ese periodo se desarrollan presentaciones musicales en distintos foros, además de las actividades tradicionales de la feria. Las fechas se distribuyen a lo largo de casi cuatro semanas consecutivas, lo que permite elegir entre varias opciones según el día de visita.

Artistas que se presentan en el Foro de la Gente

El Foro de la Gente concentra una parte importante de los conciertos incluidos con el acceso general a la feria. Esta es la cartelera confirmada con fechas:

- Enjambre: viernes 9 de enero

- Foo Fighters: sábado 10 de enero

- Pequeños Musical: domingo 11 de enero

- La Trakalosa de Monterrey: viernes 16 de enero

- DLD: sábado 17 de enero

- Los Recoditos: martes 20 de enero

- Los Ángeles Azules: jueves 22 de enero

- La Arrolladora: viernes 23 de enero

- Kinky: sábado 24 de enero

- Tiësto: viernes 30 de enero

- Moenia: sábado 31 de enero

- Paty Cantú: domingo 1 de febrero

- Banda Machos: martes 3 de febrero

- Zoé: miércoles 4 de febrero

Cómo conseguir boletos para los conciertos del Foro de la Gente

El acceso a los conciertos del Foro de la Gente se adquiere de la siguiente manera:

1. Ingresa a Ticketone

2. Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio.

3. Ubica la lista de artistas ordenados por fecha dentro de la plataforma.

4. Elige la presentación a la que deseas asistir.

5. Espera tu turno dentro del sistema de asignación.

6. Obtén hasta seis boletos generales para esa presentación, sujeto a disponibilidad.

Qué artistas se presentan en el Palenque de la Feria de León 2026

El Palenque funciona como un escenario independiente dentro de la feria y cuenta con su propia cartelera. Los boletos para estas presentaciones se venden a través del sitio oficial de TicketApp . Esta es la lista por fecha:

- 9 de enero: Alfredo Olivas

- 10 de enero: Gloria Trevi

- 11 de enero: Palomazo Norteño

- 16 de enero: Carlos Rivera

- 17 de enero: Julión Álvarez

- 18 de enero: Pancho Barraza

- 19 de enero: Banda Cuisillos

- 20 de enero: María José

- 21 de enero: Matute

- 22 y 23 de enero: Carín León

- 24 de enero: Emmanuel & Mijares

- 25 de enero: Conjunto Primavera

- 26 de enero: Yuridia

- 27 de enero: Juntos (Jorge Medina y Josi Cuén)

- 29 de enero: Christian Nodal

- 30 y 31 de enero: Alejandro Fernández

- 1 de febrero: Banda MS

- 2 y 3 febrero: Edén Muñoz

- 4 de febrero: Chuy Lizárraga

Cómo comprar boletos para el Palenque de la Feria de León 2026

La compra de boletos para las presentaciones del Palenque se realiza en línea y sigue el mismo esquema general de selección y asignación. El proceso es el siguiente:

1. Ingresa al sitio oficial de TicketApp.

2. Crea una cuenta o inicia sesión con tus datos.

3. Ubica la cartelera del Palenque de la Feria de León 2026.

4.Selecciona la fecha y el artista de tu interés.

5.Elige la zona disponible según el evento.

6. Completa el pago para asegurar tus boletos.