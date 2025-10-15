Pemex acuerda aumento salarial del 4.5% con sindicato para 2025-2027

Aunque Pemex no detalló el monto global que representará este ajuste para su presupuesto, el sindicato destacó que el acuerdo permitirá mantener la estabilidad laboral y reconocer la contribución de los empleados al funcionamiento de la empresa.

El pacto se enmarca en un contexto en el que Pemex continúa enfrentando retos operativos y financieros, al tiempo que busca asegurar la productividad y retener talento clave dentro de la empresa, según analistas del sector energético.

Con información de Reuters