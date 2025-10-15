Publicidad

Pemex acuerda aumento salarial del 4.5% con sindicato para 2025-2027

El acuerdo entre Pemex y su sindicato se da en un contexto de retos operativos y financieros, con el objetivo de asegurar productividad y retención de talento clave.
mié 15 octubre 2025 12:04 PM
pemex -aumento-salarial-empleados
Empleados de Pemex realizan labores en refinerías y oficinas, símbolo de la fuerza laboral que se beneficiará del incremento salarial.
 (Yuri Cortez/AFP)

La petrolera estatal Pemex anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo con el sindicato de trabajadores de la empresa para otorgar un incremento salarial del 4.5% correspondiente al periodo 2025-2027, según un comunicado oficial.

Aunque Pemex no detalló el monto global que representará este ajuste para su presupuesto, el sindicato destacó que el acuerdo permitirá mantener la estabilidad laboral y reconocer la contribución de los empleados al funcionamiento de la empresa.

El pacto se enmarca en un contexto en el que Pemex continúa enfrentando retos operativos y financieros, al tiempo que busca asegurar la productividad y retener talento clave dentro de la empresa, según analistas del sector energético.

Con información de Reuters

