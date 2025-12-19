Banorte se convierte en emisor de tarjetas de Rappicard tras compra

"Banorte es, a partir de ese momento y en adelante, el único emisor de dichas tarjetas de crédito, asumiendo de manera directa su administración y operación, así como la relación contractual correspondiente con los clientes titulares de las mismas, actuales y futuros", detalló el banco.

Los clientes de las tarjetas de crédito de Rappicard podrán continuar haciendo uso de las mismas de manera habitual.

Banorte prometió que esta transición no implicará interrupciones operativas ni afectaciones en el servicio.

En abril pasado, el banco anunció la compra del 44.28% de las acciones que compartía con Rappi en 50 millones de dólares, además de que se hizo un contrato de exclusividad para que el banco comercialice por 15 años los productos dentro del ecosistema de Rappi.