Gruma crece sus ganancias por un impulso en Asia y Europa

En Estados Unidos, las ventas de Gruma disminuyeron 5%, al ubicarse en 874 millones de dólares, como resultado de la pérdida de volumen en el canal institucional, los descuentos y las campañas promocionales en productos minoristas seleccionados para contrarrestar la débil confianza del consumidor.

Aun así, en ese mercado la línea de productos saludables Better for You mantiene un crecimiento en línea con sus estándares históricos. “Estamos muy satisfechos por la resiliencia que ha demostrado a pesar de las circunstancias”, añadió la administración de Gruma.

En México, las ventas se mantuvieron estables, con ingresos por 457.1 millones de dólares, frente a los 456.5 millones de dólares del tercer trimestre del año pasado. En la operación de Centroamérica, las ventas netas aumentaron 2%, al alcanzar 101.4 millones de dólares.

Gruma tuvo un desempeño superior en Europa, región donde las ventas crecieron 15%, a 135.5 millones de dólares, impulsadas por una mezcla de productos más rentable en el negocio de la tortilla y una estrategia de crecimiento enfocada en la expansión minorista. En Asia y Oceanía, las ventas netas aumentaron 6%, para ubicarse en 72.5 millones de dólares.

“GIMSA enfrenta desafíos temporales con el costo de las materias primas, pero los fundamentales se mantienen positivos. Europa continúa mostrando métricas operativas y financieras atractivas a medida que ejecutamos nuestra estrategia centrada en la rentabilidad. Asia y Oceanía también han obtenido excelentes resultados, reflejando una demanda positiva; incluso cuando, la incorporación de una nueva planta en China aún limita la absorción de costos y el apalancamiento operativo”, anotó la administración de Gruma en su reporte financiero.

El volumen de ventas de la empresa también se mantuvo estable con un ligero avance de 1%, al pasar a 1,096 miles de toneladas del tercer trimestre de 2025, desde los 1,086 miles de toneladas del tercer trimestre del año pasado.

Respecto a EBITDA o su flujo operativo, en su último estado financiero la empresa detalló que se ubicó en 297.7 millones de dólares, 2% más en comparación con los 288 millones de dólares del tercer trimestre de 2024.

Las ganancias o utilidad neta de la empresa cerraron el tercer trimestre en 132.6 millones de pesos, un avance de 3% respecto a los 128.7 millones de dólares del mismo lapso del año pasado.

En el tercer trimestre de año, la multinacional redujo su deuda en 37 millones de dólares respecto mismo periodo de 2024 para situarse en 1,807 millones de dólares.

En el periodo, la empresa realizó inversiones de capital por 44 millones de dólares, que fueron utilizados para mejoras generales y mantenimiento, particularmente en GIMSA; mejoras y reemplazo de equipo operativo en Estados Unidos, aumentar su producción en sus plantas de tortilla en México y en sistemas solares y líneas de producción en Europa.