La Comer ajusta su liderazgo y nombra nuevo vicepresidente y director general

La Comer anunció el nombramiento de Santiago García como vicepresidente y de Héctor de la Barreda como director general, cargos que serán efectivos a partir del 1 de enero del próximo año. Ambos reportarán a Alejandro González Zabalegui, presidente ejecutivo de la empresa.

García, quien hasta ahora se desempeñaba como director general de la minorista, se enfocará en reforzar el plan de expansión de La Comer. Entre sus funciones se incluyen la definición de ubicaciones para nuevas tiendas, el desarrollo de nuevos conceptos, marcas y productos, el crecimiento del negocio de renta de espacios comerciales y el impulso del desarrollo sustentable de la organización.

Santiago García mantendrá su asiento como consejero de la compañía y continuará participando en el Comité de Planeación Estratégica del negocio.