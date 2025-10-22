Publicidad

La Comer ajusta su liderazgo y nombra nuevo vicepresidente y director general

Santiago García y Héctor de la Barreda asumirán los cargos como vicepresidente y director general, respectivamente, a partir del 1 de enero de 2026.
mié 22 octubre 2025 11:07 AM
lacomer-director-general.jpg
La Comer anunció que los dos nombramientos fueron aprobados por el Consejo de Administración. (Foto: Cortesía.)

La Comer anunció el nombramiento de Santiago García como vicepresidente y de Héctor de la Barreda como director general, cargos que serán efectivos a partir del 1 de enero del próximo año. Ambos reportarán a Alejandro González Zabalegui, presidente ejecutivo de la empresa.

García, quien hasta ahora se desempeñaba como director general de la minorista, se enfocará en reforzar el plan de expansión de La Comer. Entre sus funciones se incluyen la definición de ubicaciones para nuevas tiendas, el desarrollo de nuevos conceptos, marcas y productos, el crecimiento del negocio de renta de espacios comerciales y el impulso del desarrollo sustentable de la organización.

Santiago García mantendrá su asiento como consejero de la compañía y continuará participando en el Comité de Planeación Estratégica del negocio.

Con 46 años de experiencia en el sector comercio, su trayectoria profesional incluye la dirección de una cadena de tiendas departamentales, así como la dirección general de Tiendas Comercial Mexicana, Controladora Comercial Mexicana y La Comer.

Por su parte, Héctor de la Barreda cuenta con una carrera de 32 años ocupando puestos operativos, ejecutivos y estratégicos en empresas como The Hershey’s Company, PepsiCo, The Pepsi Bottling Group y Coca-Cola FEMSA, entre otras.

Es licenciado en actuaría por el ITAM y cuenta con estudios adicionales en finanzas, planificación estratégica y mercadotecnia, realizados en el ITAM, la Escuela de Negocios UVA Darden y Harvard, respectivamente.

Durante los primeros meses de 2026, los directivos trabajarán de manera conjunta para lograr una transición planeada y ordenada que asegure la operación regular de La Comer.

“Desde hace décadas, Santiago ha sido una persona fundamental para esta empresa. Este nombramiento responde a una estrategia del Grupo y a una transición planeada desde hace tiempo, que aprovecha su destacada trayectoria profesional y su capacidad para obtener resultados consistentemente superiores al promedio del mercado, trimestre tras trimestre”, dijo Alejandro González Zabalegui, presidente ejecutivo de La Comer, citado en un comunicado.

