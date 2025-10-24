¿Quién es el dueño de Coppel, la tienda que surgió en Culiacán en los años 40?

Grupo Coppel surgió en los años 40 como una pequeña tienda en Culiacán, Sinaloa, llamada El Regalo, donde se vendían obsequios, radios y relojes. Detrás del mostrador estaban Luis Coppel Rivas o su hijo Enrique Coppel Tamayo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los clientes no tenían liquidez para comprar de contado, por lo que la familia Coppel decidió vender muebles a crédito en abonos semanales. Así, El Regalo se convirtió en una tienda mueblera con sistema de crédito. En los años 70 la empresa empezó a vender ropa y a finales de los 80 empezó a ofrecer también zapatos, un negocio que prosperó con la adquisición de las zapaterías Coppel Canadá.
La empresa ha logrado establecer un sistema de gobierno corporativo para prever los cambios generacionales, en tanto, cada uno de los directores impulsa la cadena desde una visión propia a partir del legado familiar.
Enrique Coppel Tamayo asumió las riendas de la empresa y lo sucedió su hijo mayor Enrique Coppel Luken, quien estuvo al frente del grupo hasta 2007 y quien se encargó de llevar a la cadena fuera de Sinaloa y Sonora. Para 1992, la tienda ya tenía presencia en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. El movimiento más grande se dio en 2002, cuando el grupo adquirió las zapaterías Canadá, lo que significó su llegada a Ciudad de México.
En 2008, Agustín Coppel Luken se convirtió en el presidente y director de la cadena de tiendas departamentales más grande de México. Hasta hoy, él preside la empresa cuyas acciones son propiedad de varios socios inversionistas.