Hot Wheels presenta la colección a escala de la Formula 1

La colección refleja los diseños y alineaciones oficiales de pilotos de la temporada 2025, y estará disponible tanto en la línea básica como en la línea premium de Hot Wheels, que llegará a tiendas en diciembre.

La colección la integran versiones en escala 1:64 de los autos de todos los equipos de la carrera.

“Hot Wheels siempre ha celebrado los vehículos más emocionantes del mundo, y no hay nada más emocionante que la Fórmula 1. Estos autos capturan la velocidad, precisión y emoción de la F1, llevándolas literalmente al alcance de la mano”, dijo Ted Wu, director global de Vehículos y Sets de Construcción en Mattel, citado en un comunicado.

Cada vehículo cuenta con carrocería y chasis de metal, cascos específicos por piloto y llantas Real Riders, con detalles auténticos que replican los autos reales. La base de exhibición y el empaque especializado aumentan su valor como pieza de colección.

Además de los autos de carrera Hot Wheels Formula 1, la marca continuará lanzando nuevos sets de pistas inspiradas en la Fórmula 1 a lo largo de 2026.