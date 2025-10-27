El valor de la digitalización y la visión de liderazgo colectiva

Por ello, desde 2020, hubo un cambio significativo hacia la digitalización, acelerado por la pandemia. Hoy en día, Banamex cuenta con más de 9.5 millones de usuarios, debido a la eficiencia en el servicio que les ofrece tiempos de respuesta más cortos para realizar sus transacciones.

Los beneficios se reflejan en la capacidad para la gestión de las finanzas desde un smartphone, lo que ha llevado a la institución a incrementar el número de usuarios que ahora realizan muchas de sus operaciones sin la necesidad de ir a una sucursal física.

En la actualidad, más de la mitad de los productos bancarios, específicamente el 55%, son contratados directamente a través de plataformas tecnológicas, lo que demuestra un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor y la estrategia de Banamex .

También el acceso a canales digitales ha permitido que más clientes se vayan familiarizando con el entorno digital para la administración de su dinero, particularmente para los nómina habientes de Banamex , para quienes es muy importante contar con herramientas que les faciliten sus transacciones y les permitan tener control de su dinero fácilmente.

Esto les da a sus clientes menos bancarizados la oportunidad de perder el miedo a realizar compras en línea u otros trámites que anteriormente eran exclusivos en sucursal, como cambiar su nómina, por ejemplo. Hoy en día, pueden realizar estas operaciones desde su aplicación móvil, lo que, además de ahorrarles tiempo, los familiariza con el entorno digital actual.

El valor de aprender de otros sectores

En sus más de 141 años de trayectoria, Banamex se ha distinguido por formar líderes con valores firmes, que se centran en impulsar a todos los colaboradores sabiendo que la diversidad es el pilar que enriquece la experiencia en la institución.

