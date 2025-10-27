Publicidad

El valor de la digitalización y la visión de liderazgo colectiva

La estrategia de Banamex se centra en la transformación digital de sus plataformas y procesos, ante la demanda de la nueva generación de consumidores.
lun 27 octubre 2025 09:07 AM
Presentado por: Banamex
Banamex-Summit-liderazgo
Gabriel Maldonado, director de Ventas de Nómina, Ventas Digitales y Canales Alternos de Banamex, menciona que el banco se enfoca en ofrecer una experiencia digital personalizada. (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

En un entorno desafiante, Banamex se ha reinventado para competir con la agilidad de nuevas plataformas, como las de e-commerce, para adaptarse a la experiencia que demandan los usuarios.

De este modo, para responder a la alta exigencia de demanda y velocidad de las nuevas generaciones de clientes, la estrategia de la institución se centra en la transformación digital de sus canales y procesos.

“El objetivo es que la experiencia del cliente sea tan sencilla como comprar un producto en internet con solo dos clics”, afirmó Gabriel Maldonado Silva, director de Ventas de Nómina, Ventas Digitales y Canales Alternos de Banamex.

Por ello, desde 2020, hubo un cambio significativo hacia la digitalización, acelerado por la pandemia. Hoy en día, Banamex cuenta con más de 9.5 millones de usuarios, debido a la eficiencia en el servicio que les ofrece tiempos de respuesta más cortos para realizar sus transacciones.

Los beneficios se reflejan en la capacidad para la gestión de las finanzas desde un smartphone, lo que ha llevado a la institución a incrementar el número de usuarios que ahora realizan muchas de sus operaciones sin la necesidad de ir a una sucursal física.

En la actualidad, más de la mitad de los productos bancarios, específicamente el 55%, son contratados directamente a través de plataformas tecnológicas, lo que demuestra un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor y la estrategia de Banamex .

También el acceso a canales digitales ha permitido que más clientes se vayan familiarizando con el entorno digital para la administración de su dinero, particularmente para los nómina habientes de Banamex , para quienes es muy importante contar con herramientas que les faciliten sus transacciones y les permitan tener control de su dinero fácilmente.

Esto les da a sus clientes menos bancarizados la oportunidad de perder el miedo a realizar compras en línea u otros trámites que anteriormente eran exclusivos en sucursal, como cambiar su nómina, por ejemplo. Hoy en día, pueden realizar estas operaciones desde su aplicación móvil, lo que, además de ahorrarles tiempo, los familiariza con el entorno digital actual.

El valor de aprender de otros sectores

En sus más de 141 años de trayectoria, Banamex se ha distinguido por formar líderes con valores firmes, que se centran en impulsar a todos los colaboradores sabiendo que la diversidad es el pilar que enriquece la experiencia en la institución.

En este contexto, Maldonado Silva destacó la capacidad de reinventarse como una cualidad esencial para los actores en la industria financiera, ya que les permite aprender de los demás y adaptarse al cambio. Al respecto, también mencionó que el aprendizaje no depende del nivel o cargo de los colaboradores, sino de la apertura a nuevas ideas.

Al hablar de la importancia de un foro de negocios como el de Expansión CEO Summit 2025, en alianza con: Banamex, el ejecutivo indicó que enriquece su visión de liderazgo, por las lecciones y aprendizajes que comparten líderes de diferentes industrias.

“Considero que un CEO, sin importar el sector al que pertenezca, siempre tiene algo que aprender. Las ideas y estrategias que se presentan en estos eventos son aplicables en nuestros respectivos nichos, ya sea en el mundo del consumo, financiero o en el automotriz”, aseveró.

Un claro ejemplo de ello es cómo la inclusión financiera puede beneficiar a segmentos como el automotriz, inmobiliario o de telecomunicaciones. Al mejorar el acceso a productos financieros como el crédito o los seguros, se dinamiza la economía.

Participación de la institución en el Expansión CEO Summit 2025, en alianza con: Banamex

SummitCEO2025

El Expansión CEO Summit 2025, en alianza con: Banamex es una evolución de ediciones anteriores, al enfocarse en crear espacios para que ejecutivos del C-Level compartan sus perspectivas y cómo pueden hacer generar sinergias.
Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Menú-SummitCEO2025

Los asistentes disfrutaron de un menú especial y una cata de vinos dirigida por la sommelier Sandra Fernández Gaytán, con etiquetas como Gramona La Cuvee y Amalaya Malbec.
Ricardo Ramírez / Expansión Studios
Activación-Banamex-SummitCEO2025

Banamex tenía una actividad en la que se personalizaban termos, una manera de conectar con los asistentes.
Ricardo Ramírez / Expansión Studios

