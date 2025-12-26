La CNBV cambia las reglas para las Sofipos: deben cumplir con estos requisitos para prevenir fraudes

"Se estima necesario fortalecer el control interno de dichas entidades financieras en materia de prevención de fraudes, incorporando mecanismos de control de operaciones, programas de auditoría, procedimientos de resolución de operaciones monetarias no reconocidas por los usuarios de estas entidades, incluyendo mayores elementos de transparencia en dichos procesos y evidencias documentadas", destacó la CNBV.

La CNBV definió al fraude como esas conductas al interior de las Sofipos o ajenas a ellas que busquen suplantar la identidad de los usuarios, que busquen robar datos personales de los usuarios, o el uso de información privilegiada de los empleados en contra de los clientes.

También se consideró como población vulnerable a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas pertenecientes a alguna etnia, pueblo o comunidad indígena.

Las Sofipos ahora están obligadas a tener un comité de auditoría y presentar un plan de gestión para la prevención del fraude; el personal a cargo de estas tareas debe definirse ante el Consejo de Administración de cada Sofipo.

"Dicho personal deberá contar con la calidad técnica, la experiencia necesaria y honorabilidad requerida, lo cual se verificará mediante una evaluación, que deberá realizarse cuando menos cada tres años y estar documentada y disponible en todo momento para la Comisión por al menos cinco años", destacó.

El Plan de Gestión para la prevención del fraude se debe presentar cada año y a finales de enero remitirse a la Comisión para su aprobación.

Las Sofipos cuentan con más de 32 millones de clientes, de acuerdo con cifras de la CNBV a septiembre. Administran 175,835 millones de pesos en cuentas de captación y dan 71,985 millones de pesos en créditos.