Carlos Slim diversifica Sanborns: menos cierres, más tiendas Dax y Mixup

En el tercer trimestre de 2025, la empresa dirigida por Patrick Slim inauguró tres nuevas tiendas Mixup: una en Polanco, otra en Las Antenas, ambas en la Ciudad de México, y una más en Playa del Carmen Las Américas, Quintana Roo. Con ello, refuerza su presencia en el segmento de entretenimiento y tecnología, donde ha logrado sostener ventas estables pese a la competencia digital.

También expandió el formato iShop, especializado en productos Apple, con seis nuevas sucursales en León, Apodaca, Comitán, Mérida, Mexicali y Puebla. Este concepto ha crecido de forma constante en los últimos años al aprovechar la demanda de dispositivos electrónicos y servicios de soporte.

La estrategia se complementó con la apertura de una tienda Dax en Satélite, un formato más ágil que combina una oferta de productos de cuidado personal con artículos de conveniencia y hogar. Este tipo de tiendas ha ganado relevancia dentro del grupo por su menor costo operativo y su capacidad de adaptarse a zonas con alto tránsito y compras rápidas.

En el ámbito financiero, Grupo Sanborns reportó ingresos por 15,850 millones de pesos durante el tercer trimestre del año, un aumento de 2% respecto a los 15,550 millones del mismo periodo de 2024. Sin embargo, el EBITDA cayó 6.7% a 988 millones de pesos, mientras que la utilidad neta de la parte controladora disminuyó 5.1%, hasta 423 millones, afectada por mayores gastos administrativos y tecnológicos.

El grupo invirtió 758 millones de pesos en activo fijo, una reducción de 15.1% frente al año anterior, derivada de la moderación en la expansión de tiendas tradicionales. Aun así, destinó parte del gasto a la modernización de sistemas internos, como la implementación de Oracle y una nueva plataforma de comercio electrónico, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y la eficiencia operativa.

Los inventarios descendieron 2.1%, al pasar de 16,152 a 15,806 millones de pesos, mientras que los gastos de operación y administración crecieron 8.3% por la actualización tecnológica. Con estas medidas, Grupo Sanborns busca consolidar un portafolio más equilibrado entre sus marcas históricas y los formatos que reflejan mejor los hábitos de consumo actuales.