Grupo Sanborns detiene cierres y redirige su inversión hacia Dax y Mixup

La cadena de Carlos Slim detiene el cierre de Sanborns y Sanborns Café mientras impulsa formatos tecnológicos y de conveniencia, con una ligera baja en utilidades por mayores gastos operativos.
mié 29 octubre 2025 08:30 AM
Carlos Slim diversifica Sanborns: menos cierres, más tiendas Dax y Mixup
En el tercer trimestre de 2025, Grupo Sanborns inauguró tres nuevas tiendas de Mixup, seis nuevas sucursales de iShop y una nueva tienda Dax. (Foto: Getty Images.)

Después de varios trimestres marcados por el cierre de tiendas Sanborns y Sanborns Café, el grupo del magnate Carlos Slim puso freno a la contracción de su red comercial. La medida refleja un punto de inflexión en la estrategia de la compañía, que busca equilibrar la rentabilidad de sus negocios tradicionales con el crecimiento de otros formatos más ligados al consumo tecnológico y de conveniencia.

Durante 2024 y la primera mitad de 2025, la empresa recortó parte de sus operaciones debido a la presión de costos, la menor afluencia en centros comerciales y los cambios en los hábitos de consumo. La reducción de tiendas Sanborns, un formato histórico caracterizado por combinar restaurante, librería y tienda departamental, generó dudas sobre su viabilidad en un entorno donde los consumidores priorizan compras rápidas o digitales.

Con la estabilización del tráfico en tiendas físicas y una recuperación moderada del consumo, Grupo Sanborns decidió pausar los cierres y mantener la operación de sus unidades actuales. En paralelo, redirigió su inversión hacia formatos con mayor margen de crecimiento, como Dax, iShop y Mixup, que responden mejor a las nuevas tendencias de compra.

En el tercer trimestre de 2025, la empresa dirigida por Patrick Slim inauguró tres nuevas tiendas Mixup: una en Polanco, otra en Las Antenas, ambas en la Ciudad de México, y una más en Playa del Carmen Las Américas, Quintana Roo. Con ello, refuerza su presencia en el segmento de entretenimiento y tecnología, donde ha logrado sostener ventas estables pese a la competencia digital.

También expandió el formato iShop, especializado en productos Apple, con seis nuevas sucursales en León, Apodaca, Comitán, Mérida, Mexicali y Puebla. Este concepto ha crecido de forma constante en los últimos años al aprovechar la demanda de dispositivos electrónicos y servicios de soporte.

La estrategia se complementó con la apertura de una tienda Dax en Satélite, un formato más ágil que combina una oferta de productos de cuidado personal con artículos de conveniencia y hogar. Este tipo de tiendas ha ganado relevancia dentro del grupo por su menor costo operativo y su capacidad de adaptarse a zonas con alto tránsito y compras rápidas.

En el ámbito financiero, Grupo Sanborns reportó ingresos por 15,850 millones de pesos durante el tercer trimestre del año, un aumento de 2% respecto a los 15,550 millones del mismo periodo de 2024. Sin embargo, el EBITDA cayó 6.7% a 988 millones de pesos, mientras que la utilidad neta de la parte controladora disminuyó 5.1%, hasta 423 millones, afectada por mayores gastos administrativos y tecnológicos.

El grupo invirtió 758 millones de pesos en activo fijo, una reducción de 15.1% frente al año anterior, derivada de la moderación en la expansión de tiendas tradicionales. Aun así, destinó parte del gasto a la modernización de sistemas internos, como la implementación de Oracle y una nueva plataforma de comercio electrónico, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y la eficiencia operativa.

Los inventarios descendieron 2.1%, al pasar de 16,152 a 15,806 millones de pesos, mientras que los gastos de operación y administración crecieron 8.3% por la actualización tecnológica. Con estas medidas, Grupo Sanborns busca consolidar un portafolio más equilibrado entre sus marcas históricas y los formatos que reflejan mejor los hábitos de consumo actuales.

