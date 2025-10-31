Bloqueos de agricultores detienen la producción de Audi en Puebla

La planta de Audi en San José Chiapa, Puebla, suspendió sus operaciones indefinidamente debido a los bloqueos que agricultores mantienen en distintas carreteras y vías férreas del país, de acuerdo con un comunicado difundido por medios locales.
“Debido a los bloqueos registrados en diversas autopistas y vías férreas del país, Audi México ha suspendido sus operaciones. La planta del Grupo Audi confía en una pronta solución a esta situación para poder reanudar las actividades productivas a la brevedad posible”, informó la empresa.
La armadora alemana produce en Puebla la SUV Q5, cuyo ensamblaje opera bajo el modelo just in sequence, que requiere un flujo constante de piezas y materiales. Los bloqueos han impedido el traslado de componentes, afectando el suministro necesario para mantener la línea de producción activa.