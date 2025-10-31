Publicidad

Toyota regresa al segmento híbrido subcompacto con un Yaris de menos de 450,000 pesos

La marca japonesa refuerza su estrategia de electrificación con el lanzamiento del Yaris HEV, su modelo número 12 con tecnología híbrida en México, que promete hasta 27 km por litro.
vie 31 octubre 2025 09:37 AM
Toyota Yaris Sedán HEV 2026 llega como el híbrido subcompacto más accesible en México, este es su precio
En su configuración híbrida, el vehículo combina un motor de 1.5 litros con un motor eléctrico y una batería de ion-litio autoregenerativa, para entregar una potencia combinada de 110 caballos de fuerza. (Foto: Cortesía / Toyota)

Cuando Toyota descontinuó el Prius C en México, dejó un hueco evidente en su portafolio: el de un híbrido accesible, dirigido al consumidor que buscaba eficiencia sin pagar más de medio millón de pesos. Tres años después, la marca japonesa regresa a ese espacio con el nuevo Yaris Sedán Híbrido 2026, que llega al mercado mexicano con un precio de 440,000 pesos, casi 70,000 menos que el Prius más asequible en su última generación.

El Yaris Sedán híbrido se convierte así en la nueva puerta de entrada al mundo electrificado de Toyota, en un segmento dominado hasta ahora por motores de combustión. Su llegada marca un retorno estratégico a los subcompactos, una categoría clave en ventas que representa cerca del 30% del mercado automotriz nacional.

“Celebramos la incorporación de nuestro 12º vehículo híbrido eléctrico (HEV) en México, un paso más en la ampliación de nuestro portafolio de electrificación que permite ofrecer opciones de movilidad sustentable para distintos estilos de vida”, comentó Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

Versiones y precio de Yaris Sedán 2026

El nuevo Yaris Sedán 2026 se ofrece en seis versiones —cinco a gasolina y una híbrida—, con precios que van desde 317,600 hasta 440,000 pesos.

En su configuración híbrida, el vehículo combina un motor de 1.5 litros con un motor eléctrico y una batería de ion-litio autoregenerativa, para entregar una potencia combinada de 110 caballos de fuerza. Según Toyota, ofrece un rendimiento de hasta 27 km por litro, posicionándose entre las más económicas del segmento.

En términos de diseño, Toyota actualizó la parrilla frontal y los faros LED, además de ofrecer un acabado bitono exclusivo para la versión híbrida. En el interior, mantiene el sello funcional de la marca con pantalla táctil de 8 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y cargador por inducción en las versiones más equipadas.

El sistema de seguridad también evoluciona. Las versiones tope de gama, incluida la híbrida, integran el Toyota Safety Sense (TSS), con asistencias como frenado autónomo, mantenimiento de carril y luces altas automáticas, además de seis bolsas de aire y control de estabilidad.

A nivel estético y funcional, el modelo busca atraer tanto a jóvenes profesionales como a familias urbanas que priorizan el ahorro de combustible. Con su diseño compacto, motor eficiente y costo de mantenimiento bajo, Toyota espera replicar el éxito que tuvo el Yaris de combustión en las flotillas corporativas y el uso particular.

Toyota aprovechó este lanzamiento para subrayar un hito en su estrategia de electrificación con la venta acumulada de más de 200,000 unidades híbridas en México.

El nuevo Yaris llega en un momento en que el consumidor mexicano busca un equilibrio entre eficiencia, precio y tecnología. Según Toyota, 63% de su portafolio actual en México ya cuenta con versiones electrificadas, una cifra que coloca a la marca como la más amplia en oferta híbrida del país.

“Este modelo no solo amplía nuestra oferta híbrida eléctrica, sino que acerca a más personas a su entrada al mundo híbrido, reforzando el compromiso de Toyota por ofrecer alternativas de movilidad accesibles, eficientes y responsables”, afirmó Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México.

La estrategia también refuerza la visión escalonada de Toyota, que busca mantener la tecnología híbrida como un puente entre los motores de combustión y los eléctricos puros, una apuesta que ha sido rentable frente al lento crecimiento de la infraestructura de carga en México.

Con 12 modelos híbridos en su portafolio local —desde Corolla hasta Highlander—, Toyota cierra 2025 con el mayor portafolio electrificado del mercado mexicano.

