Bloqueos de agricultores detienen la producción de Audi en Puebla

Los bloqueos han impedido el traslado de componentes, afectando el suministro necesario para mantener la línea de producción activa.
dom 02 noviembre 2025 08:00 AM
La armadora alemana produce en Puebla la SUV Q5, tanto para mercado local como para exportación. (Imelda Medina/Reuters)

La planta de Audi en San José Chiapa, Puebla, suspendió sus operaciones indefinidamente debido a los bloqueos que agricultores mantienen en distintas carreteras y vías férreas del país, de acuerdo con un comunicado difundido por medios locales.

“Debido a los bloqueos registrados en diversas autopistas y vías férreas del país, Audi México ha suspendido sus operaciones. La planta del Grupo Audi confía en una pronta solución a esta situación para poder reanudar las actividades productivas a la brevedad posible”, informó la empresa.

La armadora alemana produce en Puebla la SUV Q5, cuyo ensamblaje opera bajo el modelo just in sequence, que requiere un flujo constante de piezas y materiales. Los bloqueos han impedido el traslado de componentes, afectando el suministro necesario para mantener la línea de producción activa.

Los bloqueos iniciaron el 27 de octubre, cuando agricultores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato comenzaron un paro nacional para exigir un aumento en el precio de garantía del maíz a 7,200 pesos por tonelada, frente a los 3,129 pesos actuales.

El 29 de octubre, representantes del sector y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzaron un acuerdo para otorgar un apoyo económico de 950 pesos por tonelada: 800 pesos aportados por el Gobierno federal y 150 por los gobiernos estatales.

Pese al acuerdo, algunos grupos de productores decidieron continuar con las protestas y mantener los bloqueos carreteros como medida de presión.

Mientras tanto, la suspensión en la planta de Audi se suma a los impactos que los bloqueos han generado en otras armadoras del país. Medios locales reportaron que Nissan también tuvo que frenar operaciones en su planta de Aguascalientes por la falta de suministros.

La industria automotriz mexicana, que opera con cadenas logísticas ajustadas y procesos de producción sincronizados, ha sido particularmente vulnerable a este tipo de interrupciones.

Audi México no precisó el número de trabajadores afectados ni la duración estimada de la suspensión, pero reiteró su confianza en que las actividades se reanuden “a la brevedad posible”.

