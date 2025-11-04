“Me entusiasma la oportunidad de liderar a este extraordinario equipo en México y seguir impulsando el éxito de la compañía y el bienestar de las comunidades en toda la región”, dijo Balat, citado en un comunicado.

“Nuestro compromiso se centra en una única visión: refrescar al mundo, mientras hacemos la diferencia. Sin duda tenemos retos por delante, pero también oportunidades únicas para, hoy más que nunca, impulsar la transformación y contribuir al crecimiento del país”, añadió.

Balat toma el liderazgo de la empresa en medio de los desafíos que supone para la industria de bebidas el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas azucaradas, que subirá de 1.6451 pesos por litro a 3.018 pesos. Mientras tanto, las versiones “light” o “cero calorías” estarán gravadas con 1.5 pesos por litro a partir de 2026.

Ante el alza en el precio, Arca Continental y Coca-Cola Femsa, dos de los embotelladores del sistema Coca-Cola en el país, adviernten una caída en el vulmen de ventas, en tanto la multinacional realizará un ajuste ajuste escalonado en la formulación de sus productos en para reducir en 30% el contenido calórico de sus bebidas.

Una historia con Coca-Cola

El ahora presidente de Coca-Cola México ha desempeñado posiciones en México, América Latina y mercados internacionales. Inició su carrera en el país, en 1997, en distintas funciones de liderazgo, para después encabezar áreas estratégicas como Diseño Estratégico de Competitividad y bebidas emergentes, donde fue pieza central en la integración de Jugos del Valle al sistema.

“Balat se distingue por su capacidad para formar equipos exitosos con visión compartida, colaboración efectiva y una conexión emocional profunda que impulsa tanto el desempeño como el crecimiento personal”, señaló la empresa en el comunciado,

Asimismo, ha consolidado el rol de The Coca-Cola Company como catalizador de la industria, fomentando alianzas estratégicas bajo la convicción de que el progreso se logra cuando todos los elementos del sistema avanzan en la misma dirección.

Con más de 28 años de ePosteriormente, ocupó posiciones de dirección general en Ecuador y en la Unidad Andina (Colombia, Venezuela y Ecuador), así como vicepresidente de Sostenibilidad liderando el programa Un Mundo Sin Residuos a nivel global.

Más adelante, fue designado CEO de The Coca-Cola Company primero en Singapur, Malasia y Brunei y a partir de 2023, se desempeñó como presidente de la Zona Centro de América Latina, con sede en Costa Rica, liderando operaciones en 32 países.