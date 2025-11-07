Se sabe que el ingeniero, como se le conoce de manera cariñosa, fue un alumno destacado de la máxima casa de estudios y que, ya como un hombre exitoso de negocios, ha realizado aportaciones en beneficio de esta institución, motivado por el agradecimiento y la afinidad que mantiene hacia su alma mater.

Aquí te contamos cuál es la relación de este empresario con la UNAM, qué materia impartía mientras era alumno de licenciatura y su famosa tesis con la que se graduó.

¿Cuál era la materia que impartía Slim mientras era alumno?

Mientras cursaba la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Carlos Slim Helú asumió un rol poco común: impartía la cátedra de Álgebra y Programación Lineal.

Según su biografía oficial , el joven Carlos combinaba su formación académica con la enseñanza, siendo alumno y profesor al mismo tiempo, algo que para cualquier estudiante resulta casi inimaginable, ya que normalmente se asiste a la universidad para aprender antes que para enseñar.

Esta experiencia refleja no solo su dominio temprano de las matemáticas y la lógica aplicada a la ingeniería, sino también su capacidad para asumir responsabilidades avanzadas incluso antes de concluir sus estudios, que finalizó en 1961 al graduarse como Ingeniero Civil.

Según el portal de la UNAM , cuatro años después, en 1965, con apenas 25 años, empezó a sentar las bases de lo que sería Grupo Carso. En enero de 1966 constituyó Inmobiliaria Carso, tres meses antes de casarse con Soumaya Domit Gemayel.

El nombre de la compañía proviene de las tres primeras letras de “Carlos” y las dos primeras de “Soumaya”, símbolo de la unión entre su vida personal y su incipiente imperio empresarial.

Su tesis, “Aplicaciones de Programación Lineal a algunos problemas de Ingeniería Civil”, estuvo dedicada a su padre, Julián Slim Haddad.

(Cuartoscuro)

¿De qué fue la tesis de Carlos Slim?

De acuerdo con el libro "Slim: biografía política del mexicano más rico del mundo", de Diego Osorno, que incluye varias entrevistas con el ingeniero, la tesis con la que se graduó de la UNAM se tituló "Aplicaciones de Programación Lineal a algunos problemas de Ingeniería Civil".

Según las fotografías incluidas en el libro, Slim dedicó su tesis a su padre, procedente de Líbano, Julián Slim Haddad, quien ya había fallecido cuando Carlos tenía apenas 13 años. A pesar de su temprana muerte, le dejó conocimientos, pasión por los negocios y algunas inversiones para la familia.

El trabajo abordaba varios problemas de ingeniería, pero destaca el énfasis que Slim daba a la innovación del momento, considerando que en la década de 1960 las calculadoras electrónicas eran un recurso novedoso y limitado.

“Con las calculadoras electrónicas es posible sumar, restar, multiplicar y dividir con una rapidez asombrosa”, se lee al inicio del último capítulo de su tesis, con la que obtuvo su título de Ingeniero Civil.

Se graduó como Ingeniero Civil en 1961 y ha mantenido una relación cercana con la UNAM. (Cuartoscuro)

¿Dónde estudiaron los hijos de Carlos Slim y por qué no en la UNAM?

Los tres primeros hijos varones de Carlos Slim Helú —Carlos, Marco Antonio y Patrick— han seguido de cerca el legado empresarial y de negocios de su padre, mientras que sus tres hijas se han enfocado más en el aspecto cultural, artístico y filantrópico del imperio de Slim.

A diferencia de su padre, quien estudió en la UNAM, los tres hijos varones cursaron la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. Carlos nació el 28 de febrero de 1967, Marco Antonio el 30 de abril de 1968 y Patrick el 14 de mayo de 1969, todos en la Ciudad de México.

La decisión de enviarlos a universidades privadas respondió, según fuentes cercanas a la familia, a que Slim ya era una figura pública cada vez más visible, y se buscó ofrecer a sus hijos un entorno académico más controlado y seguro. Esta práctica refleja un patrón común entre empresarios que en su momento estudiaron en la UNAM y que luego optaron por instituciones privadas para la educación de sus descendientes.