Redmi Note 15 Pro 5G, el smartphone de Xiaomi por menos de 11,000 pesos: estas son sus características

En México, la gama media sigue siendo el campo de batalla del mercado de smartphones. Es ahí donde se concentran la mayoría de los usuarios y donde las marcas afinan su apuesta entre precio, prestaciones y durabilidad. Para este segmento, Xiaomi lanzó la familia Redmi Note 15, una línea que promete equilibrar batería, resistencia y desempeño sin disparar el costo.
Para poner a prueba esas promesas utilicé el Redmi Note 15 Pro 5G, el modelo intermedio de la serie. La prueba más exigente la hice en Playa del Carmen, un entorno que combina arena, humedad y agua.
Lo primero que me sorprendió fue la batería. Encendí el teléfono tal como venía de caja y tenía 54% de carga. Con eso lo usé principalmente para tomar fotos y grabar video durante varias horas repartidas en dos días completos, sin recargarlo en ningún momento. Que haya durado dos días bajo ese uso no me parece menor, para alguien que prioriza autonomía por encima de todo, este es uno de sus puntos más fuertes.
La resistencia también se puso a prueba. La arena y la humedad no suelen ser amables con los teléfonos, pero en este caso no hubo fallas. Lo usé en la playa sin mayores cuidados y la pantalla de 3,200 nits se vio con claridad en todo momento, incluso bajo el radiante sol de Cancún.
Además, para averiguar si era realmente contra agua, lo sumergí por 10 minutos mientras nadaba en una laguna. El touch funcionó correctamente incluso con la pantalla mojada, sin bloqueos ni respuestas erráticas. El único detalle a considerar es el audio: si se sumerge y después se intenta grabar video o audio de inmediato, el sonido sale mal porque las bocinas y el micrófono conservan agua. Una vez que el equipo se seca, todo vuelve a la normalidad, pero es algo que conviene tener en cuenta.
La cámara fue el apartado más irregular durante la experiencia. En condiciones de buena luz y con escenas abiertas —paisajes, tomas generales, cielos— el resultado es correcto y consistente.
Sin embargo, cuando hay muchos elementos pequeños en cuadro, el procesamiento empieza a mostrar límites. Aunque el Redmi Note 15 Pro 5G presume una cámara principal de 200 megapíxeles, en la práctica ese número depende en gran medida del procesamiento por inteligencia artificial. No se trata solo de capturar más información de forma “pura”, sino de cómo el software interpreta, reconstruye y optimiza la imagen.
Al usar el zoom en video para observar monos araña y aulladores, la imagen se distorsionaba, especialmente en las hojas de los árboles, y perdía naturalidad. En fotografía ocurrió algo similar, con dificultades para enfocar a contraluz y con resultados que se veían bien a primera vista, pero que perdían detalle al revisarlos con más cuidado.
En escenarios de poca luz, la cámara cumple solo a nivel básico. Sucede lo mismo que al haber mucho detalle, pues las imágenes se ven bien a primera vista, pero al hacer zoom es evidente la intervención de la IA y aparecen texturas artificiales y pérdida de detalle. Esto fue especialmente notorio en una función del Cirque du Soleil, donde la iluminación es compleja y cambiante. No son fotos inutilizables, pero sí dejan claro que la fotografía en estas condiciones no es el principal fuerte del equipo.
Mi conclusión es que el Redmi Note 15 Pro 5G es coherente con lo que promete dentro de la gama media. Destaca en batería y resistencia, cumple en desempeño general, pero se queda corto cuando se le exige demasiado a la cámara. Es un teléfono pensado para el uso cotidiano intenso, no para quien busca fotografía avanzada, y en ese equilibrio es donde encuentra su verdadero valor.
El precio en México durante el lanzamiento del Redmi Note 15 Pro 5G se fijó en 9,499 pesos, en una promoción válida del 2 al 18 de febrero de 2026. Una vez concluida esa ventana promocional, se espera que suba aproximadamente 1,000 pesos, ajustándose a su precio regular comercial.
La llegada del Redmi Note 15 Pro 5G ocurre en un momento clave para la estrategia de Xiaomi. Mientras la marca principal se desplaza hacia la gama alta, la mayor parte del mercado mexicano sigue concentrándose en la gama media y de entrada, que en conjunto representan más del 70% del consumo de smartphones. Es en ese terreno donde Redmi y Poco —submarcas de la empresa de origen chino— mantienen el volumen y la relevancia de la compañía.
Según datos publicados en 2025 por la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), Xiaomi es el cuarto jugador más grande en participación de mercado con alrededor de 18%, por detrás de Samsung, Motorola y Apple.