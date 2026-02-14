Redmi Note 15 Pro 5G, el smartphone de Xiaomi por menos de 11,000 pesos: estas son sus características

Lo primero que me sorprendió fue la batería. Encendí el teléfono tal como venía de caja y tenía 54% de carga. Con eso lo usé principalmente para tomar fotos y grabar video durante varias horas repartidas en dos días completos, sin recargarlo en ningún momento. Que haya durado dos días bajo ese uso no me parece menor, para alguien que prioriza autonomía por encima de todo, este es uno de sus puntos más fuertes.

La resistencia también se puso a prueba. La arena y la humedad no suelen ser amables con los teléfonos, pero en este caso no hubo fallas. Lo usé en la playa sin mayores cuidados y la pantalla de 3,200 nits se vio con claridad en todo momento, incluso bajo el radiante sol de Cancún.

Además, para averiguar si era realmente contra agua, lo sumergí por 10 minutos mientras nadaba en una laguna. El touch funcionó correctamente incluso con la pantalla mojada, sin bloqueos ni respuestas erráticas. El único detalle a considerar es el audio: si se sumerge y después se intenta grabar video o audio de inmediato, el sonido sale mal porque las bocinas y el micrófono conservan agua. Una vez que el equipo se seca, todo vuelve a la normalidad, pero es algo que conviene tener en cuenta.

La cámara fue el apartado más irregular durante la experiencia. En condiciones de buena luz y con escenas abiertas —paisajes, tomas generales, cielos— el resultado es correcto y consistente.