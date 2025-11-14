A la empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, se le atribuye un adeudo superior a 48,000 millones de pesos, monto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría ejecutar en cualquier momento. La compañía argumenta que la autoridad fiscal duplicó pagos previos, lo que habría generado los créditos fiscales que hoy se le imputan.

“En Grupo Salinas siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es justo y correcto, pero no cederemos a extorsiones abusivas e ilegales”, agregó la firma.

En la sesión de este jueves, la SCJN resolvió que Grupo Elektra —una de las principales verticales del conglomerado— debe cubrir los créditos fiscales con sus respectivas actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2010 y 2014.

Grupo Elektra, que agrupa a las tiendas Elektra y Banco Azteca, reportó en el tercer trimestre del año una ganancia neta de 2,274 millones de pesos, frente a la pérdida de 574 millones registrada en el mismo periodo de 2024.

Durante el trimestre, los ingresos consolidados crecieron 6.1%, al pasar de 50,761 millones a 53,864 millones de pesos, mientras que el EBITDA o flujo operativo avanzó 0.8%, para ubicarse en 6,922 millones de pesos, según su reporte financiero.