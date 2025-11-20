¿Quién es el dueño de la cerveza Noche Buena? La razón por la que solo se vende en diciembre

¿Pero sabes quién es el dueño de la cerveza Noche Buena, cómo se produce y por qué solo se vende por temporada en México, reforzando su carácter casi legendario dentro del mundo cervecero?

Si eres consumidor habitual o simplemente quieres conocer la historia detrás de este producto icónico del otoño–invierno, aquí te contamos todos los detalles: desde su origen hasta la empresa que está detrás de su fabricación y distribución.

¿Cuál es su historia y por qué aparece una vez al año?

De acuerdo con su página oficial , la historia de Noche Buena se remonta a 1924, en Orizaba, Veracruz, cuando el maestro cervecero alemán Otto Neumaier elaboró una cerveza especial para consumo familiar dentro de la entonces Cervecería de Orizaba. En un inicio no estaba pensada para comercializarse: era la llamada “reserva de la casa”, una bebida de temporada que solo se compartía en círculos cercanos.

No fue sino hasta 1938 cuando comenzó a venderse al público, ya bajo el nombre de Noche Buena y asociada directamente con las celebraciones navideñas. La decisión no fue casual: se trataba de una cerveza estilo Bock, un tipo de cerveza de origen alemán tradicionalmente vinculado con festividades religiosas de invierno-

De acuerdo con la tradición cervecera, las Bock se caracterizan por su mayor cuerpo, mayor contenido alcohólico (5.9%) y un perfil más robusto, lo que históricamente las hacía ideales para climas fríos. Por eso, desde sus primeros años se definió que su producción y venta se limitaran al periodo octubre–diciembre.

Aunque hoy en día la tecnología permitiría elaborarla todo el año, su lanzamiento estacional se mantiene por una decisión comercial y cultural: preservar su carácter de edición limitada, reforzar su vínculo con las fiestas decembrinas y conservar esa idea de producto que “solo aparece una vez al año”.

Con el tiempo, Noche Buena pasó de ser una cerveza familiar a convertirse en un referente de temporada dentro del consumo cervecero en México, en parte por la nostalgia, la tradición y su asociación directa con el cierre del año.

Noche Buena se mantiene como un referente cultural y comercial de la temporada decembrina en México. (Sitio oficial de Heineken México)

¿Quién es el dueño de la cerveza Noche Buena?

La cerveza Noche Buena nació en la antigua Cervecería de Orizaba, pero con el paso del tiempo pasó a formar parte de Cervecería Moctezuma, una de las compañías cerveceras más relevantes del país durante gran parte del siglo XX.

En 1985, Cervecería Moctezuma fue adquirida por Heineken , la empresa cervecera de origen neerlandés, que desde entonces se convirtió en propietaria de sus principales marcas en México, entre ellas XX Lager, Sol, Superior y Noche Buena.

Es importante aclarar que Heineken no tiene un dueño único. Se trata de un grupo corporativo internacional con múltiples accionistas, inversionistas y participación en mercados bursátiles.

Sin embargo, su accionista más destacada es Charlene de Carvalho-Heineken, multimillonaria y bisnieta de Gerard Adriaan Heineken, fundador de la empresa en Ámsterdam en 1864.

Ella posee más del 20 % de las acciones de Heineken International, lo que la convierte en una de las mujeres más influyentes dentro de la industria cervecera a nivel mundial, aunque no es la única propietaria del conglomerado.

Actualmente, Heineken México produce y comercializa más de 20 marcas en el país. Entre las más conocidas se encuentran:

-Indio

-Carta Blanca

-Superior

-Miller Lite

-Coors Light

-Strongbow

-Bohemia

-Lagunitas

-Heineken

-Tecate

-XX Lager

-Amstel Ultra

-Sol

-Noche Buena

De esta forma, Noche Buena forma parte del portafolio de Heineken México, filial del grupo internacional encargada de su producción y distribución en territorio nacional.

Precio de la cerveza Noche Buena y dónde comprarla

La venta de temporada de la cerveza Noche Buena comenzó en octubre de 2025 , y desde entonces puede encontrarse en distintos puntos: supermercados, tiendas de conveniencia y vinaterías.

En Walmart, un paquete de 12 botellas de Noche Buena de 355 ml tiene un precio de $179.00 pesos.

En Vinos América, la botella individual de Noche Buena de 355 ml se vende en aproximadamente $26.00 pesos.

Los precios pueden variar según el punto de venta, la presentación y la ciudad.

