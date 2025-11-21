Publicidad

Mercadotecnia

Modelo apuesta por alianza con Turín para lanzar una cerveza con sabor a chocolate

La colaboración competirá directamente con Noche Buena, la apuesta estacional de Heineken que domina el mercado cervecero en diciembre.
vie 21 noviembre 2025 01:54 PM
Modelo incorporó una nueva estrategia estacional al sumarse a la tendencia de ediciones limitadas, una práctica en la que Indio ha destacado en los últimos años. La compañía lo hizo mediante una colaboración con chocolates Turín, una decisión orientada a competir en el mercado navideño donde Noche Buena mantiene el liderazgo.

La edición conjunta, denominada Negra Modelo Chocolate Turín, combina la malta tostada característica de la lager oscura con cacao semiamargo. Para las empresas, este tipo de lanzamientos funciona como un mecanismo para activar la demanda entre consumidores que buscan propuestas nuevas, sin perder la referencia de marcas consolidadas.

Modelo mantiene una ventaja competitiva en términos de valor de marca. De acuerdo con el ranking Kantar BrandZ 2025, es la tercera marca más valiosa del país, lo que le permite incorporarse a dinámicas de innovación que podrían resultar más complejas para compañías con menor presencia.

Modelo vs. Heineken

La llegada de Negra Modelo Chocolate Turín también se inserta en un escenario competitivo marcado por Noche Buena, la edición estacional de Heineken que históricamente concentra la mayor demanda de cerveza premium en diciembre.

Para ambas compañías, la temporada representa un periodo de alto volumen y elevada visibilidad, por lo que la nueva colaboración de Modelo buscará disputar espacio en anaqueles, atraer al consumidor que cada año espera el lanzamiento de Noche Buena y capitalizar la tendencia hacia productos con perfiles más complejos.

El contexto de consumo favorece la colaboración. Según Nielsen, las categorías más regaladas en Navidad en México son el chocolate y las bebidas alcohólicas. La edición se ubica justo en la convergencia de ambos segmentos, un espacio en el que no existían apuestas similares por parte de competidores relevantes.

Características de la cerveza

El desarrollo del producto parte de Negra Modelo, una de las etiquetas más estables del portafolio de Grupo Modelo. Sobre esa base, se integró el cacao semiamargo de Turín para obtener un perfil aromático que mantiene equilibrio entre la malta tostada, las notas de caramelo y el ligero matiz de café.

Con 4.7% de volumen de alcohol, la edición está orientada tanto a maridajes dulces —principalmente postres de chocolate amargo, trufas y preparaciones con frutos rojos— como a opciones saladas, entre ellas cortes de res, moles y quesos maduros. Estas recomendaciones buscan reforzar su posicionamiento entre consumidores que combinan hábitos gourmet con apertura a productos estacionales.

Estrategias de posicionamiento para ambas marcas

La colaboración también tiene implicaciones para Turín, que tradicionalmente ha tenido presencia en segmentos premium asociados a temporadas específicas como San Valentín y Día de las Madres. La incursión en una edición vinculada a bebidas alcohólicas amplía su exposición a públicos que no suelen interactuar con la marca.

“Esta innovación va más allá de unir dos sabores, es el resultado de unir dos marcas icónicas que representan la calidad premium, la maestría y el orgullo por lo hecho en México”, dijo Felipe Ambra, vicepresidente de Marketing en Grupo Modelo.

Agustín Rubio, general manager de Turín, agregó que la propuesta también reúne a dos compañías con amplio reconocimiento en el país. “Con esta propuesta, no solo se unen la cerveza y el chocolate referentes en su categoría, se unen dos de las empresas más reconocidas en México, Grupo Modelo y MARS”, afirmó.

Negra Modelo Chocolate Turín estará disponible en botella y lata de 355 ml durante la temporada navideña de 2025. La distribución será nacional, con presencia en puntos de venta seleccionados. La estrategia busca comunicar exclusividad sin limitar el alcance comercial durante el periodo estacional.

